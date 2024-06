Ulpiano Suarez celebró el reconocimiento internacional por el uso de datos para mejorar la vida de los vecinos

►TE PUEDE INTERESAR: Ulpiano Suarez le pidió auxilio a Luis Petri para ubicar a la gente que vive en la calle

Reconocimiento a Ciudad de Mendoza.jpg El reconocimiento a la Ciudad de Mendoza.

Ulpiano Suarez va por mes

"¡Y eso es sólo el comienzo! Nos sentimos honrados de ser parte de esta comunidad de ciudades internacionales que utilizan datos para mejorar la vida de sus residentes", sumó el intendente citadino.

La certificación se trata de la distinción nivel Plata, otorgada por Results For America, por establecer capacidades excepcionales en el uso de datos ya sea para informar políticas, como para asignar fondos, mejorar servicios, evaluar programas y comprometer a los residentes. Esta distinción establece un estándar de excelencia de los gobiernos locales informados por datos.

“Este reconocimiento a la Ciudad de Mendoza es el reflejo de su compromiso con la transparencia y su capacidad para utilizar datos de manera efectiva a la hora de abordar distintos tipos de desafíos. La implementación de políticas públicas basadas en datos permite brindar soluciones y mejorar los servicios públicos, así como la calidad de vida de los vecinos. Esta certificación destaca a la capital y la consolida como un modelo a seguir. Por eso, estamos orgullosos por tan importante distinción y continuaremos trabajando en este camino”, manifestó Ulpiano..

Un ejemplo notable del uso de datos en la Ciudad incluye el fortalecimiento de la gestión de residuos urbanos mediante el uso de inteligencia artificial para mapear más de 1.500 etiquetas que identificaron sitios de microbasurales. Esto redujo el impacto ambiental, enfocando los esfuerzos de limpieza en 19 barrios y mejorando, así, la calidad de vida de 2.000 hogares.

El estándar de la Certificación What Works Cities mide el uso de datos de una ciudad basándose en 43 criterios. Una localidad que cumple con el 51-67% de los 43 criterios se reconoce con el nivel de Certificación Plata, entre el 68-84% Oro y del 85% en adelante Platino.

“La comunidad de la Certificación What Works Cities de Bloomberg Philanthropies sigue creciendo, reuniendo un conjunto extraordinario de localidades que son ejemplares en la utilización de datos para enriquecer sus comunidades”, dijo Rochelle Haynes, directora general de la Certificación What Works Cities. “El programa proporciona experiencia continua para que las ciudades eleven sus esfuerzos, así como la oportunidad de trabajar junto a pares de toda América, forjando un futuro en el que los datos sirvan como base para transformar la prestación de servicios y obtener mejores resultados”, remarcó.

Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.jpg Sede de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

Certificación What Works Cities

El programa de Certificación What Works Cities, lanzado en 2017 por Bloomberg Philanthropies y dirigido por Results for America, es el primer estándar de excelencia para gobiernos locales bien gestionados e informados por datos. El programa está abierto a cualquier ciudad en América del Norte, Central o del Sur con una población de 30.000 habitantes o más. La Certificación What Works Cities reconoce y celebra a los gobiernos locales por su uso excepcional de datos para informar decisiones políticas, asignar fondos, mejorar servicios, evaluar la efectividad de los programas e involucrar a los residentes.

Bloomberg Philanthropies

Bloomberg Philanthropies invierte en 700 ciudades y 150 países de todo el mundo para asegurar mejor calidad de vida para el mayor número de personas posible. La organización se centra en crear cambios duraderos en cinco áreas claves: Artes, Educación, Ambiente, Innovación Gubernamental y Salud Pública. Bloomberg Philanthropies abarca todas las donaciones de Michael R. Bloomberg, incluyendo su fundación, filantropía corporativa y personal, así como Bloomberg Associates, una consultoría filantrópica que asesora a ciudades de todo el mundo. En 2023, Bloomberg Philanthropies distribuyó $3 mil millones.

Results for America

Results for America ayuda a los responsables de la toma de decisiones en todos los niveles de gobierno a aprovechar la evidencia y los datos para avanzar en mayores desafíos. Su misión es hacer que invertir en lo que funciona sea la “nueva normalidad”, de modo que cuando los responsables políticos tomen decisiones, comiencen buscando la mejor evidencia y datos disponibles, y luego utilicen lo que encuentren para obtener mejores resultados.

