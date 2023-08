Ulpiano planteó sus diferencias con Bullrich: "Esto no es a todo o nada; hace falta un programa"

Ulpiano Suarez y Horacio Rodríguez Larreta.jpg Suarez y Larreta. Más cercanos en el último tiempo.

De todos modos, el jefe de la Capital fue claro: si el 13 de agosto las elecciones dan como vencedora a la rival en las primarias de Juntos por el Cambio, va a ser uno de los primeros en trabajar a su lado: "Ese mismo día, si es la ganadora, voy a acompañar. Estos roces en la instancia de primarias, lo que hace es que perdamos de vista el objetivo", anunció. Con objetivo se refería a derrotar a Sergio Massa, el favorito del peronismo para la general.

"Esto no es a todo o nada; de acá se sale con una visión compartida de país; pidamos el consenso sin que nadie se ponga colorado, porque la grieta sólo les sirve a los que se ponen de un lado o del otro. La grieta jamás benefició a la sociedad; solamente le sirvió a la política, y a los políticos que tratan de consolidar un voto duro".

"Larreta hará un anuncio en Mendoza"

"Este jueves va a haber un anuncio para los jubilados. Dentro de su programa de gobierno, Horacio les va a hablar desde Mendoza", anticipó el intendente horas atrás. Se refiere a la llegada del precandidato este jueves, quien anticipó (también en diálogo con Canal 7, más temprano) que tendría "algo de agenda en CABA", pero que llegaría cuanto antes y planeaba quedarse "hasta la noche, tarde, en la provincia".

"No puedo decir mucho más de lo que va a anunciar, pero es algo similar a lo que ya hizo antes de ayer en Tandil, acompañado por Facundo Manes. Tiene que ver con que las personas tengan chances de desarrollarse y, en este asunto particular, tiene relación con su programa hacia las personas mayores. Pero no puedo adelantar otra cosa; lo tiene que decir él", se frenó Ulpiano.

Los anuncios de Larreta buscarán estar en torno a su posible presidencia, pero se pondrán en contraste con los anuncios que hizo Sergio Massa horas atrás, también en territorio mendocino. El ministro afirmó, entre otras cosas, que de llegar a la Casa Rosada no tocaría la eliminación de retenciones al vino. A eso agregó que se ampliarán los fondos para préstamos en el programa Crédito Argentino a dos billones de pesos.

Precisamente de Massa también habló Ulpiano Suarez, quien ya había hecho críticas (matizadas) a Bullrich y algunas más directas a Javier Milei. Sobre el candidato de Unión por la Patria, apuntó a su gestión en Economía: "Es inexplicable que un ministro con el porcentaje de inflación que hay, diga que es quien lo va a resolver.

"¿Y el macrismo queriendo volver, después de una mala gestión económica?", le preguntaron. Pero Suarez dijo que respecto a esta fórmula de Juntos por el Cambio, ya no corresponde etiquetar bajo el rótulo de "macrismo": "No creo que sea así. Éste es un binomio integrado con el radicalismo; con un radical como vicepresidente. Dos candidatos con experiencia de gestión, con trabajo y con un programa por delante", cerró.

