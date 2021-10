Roberto Righi y Omar Parisi fueron sobreseídos en la causa por supuestas irregularidades en la construcción de viviendas relacionada con la cooperativa Tupac Amaru. La resolución judicial que favoreció al actual intendente de Lavalle y al ex intendente de Luján y ex director del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) alcanzó a otros ex funcionarios peronistas, de la provincia y de la Nación.