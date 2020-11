Trump no acepta la derrota: "La elección no terminó"

El equipo de campaña del presidente de Estados Unidos y candidato republicano a la reelección, Donald Trump, afirmó este viernes que "la elección no terminó", pese a que estados como Georgia y Pensilvania revirtieron los resultados en las últimas horas y encaminan al demócrata Joe Biden hacia la Casa Blanca. Horas después, la campaña emitió otro comunicado en el que Trump cuestionó toda la elección, no solo las de algunos estados: "Creemos que el pueblo estadounidense merece tener una transparencia total del conteo de votos y la certificación de la elección, y eso no se refiere ya a ninguna elección en particular. Esto se trata de la integridad de todo el proceso electoral".