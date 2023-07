Tres presidenciables confirmaron visitas a Mendoza en la recta final previa a las PASO

►TE PUEDE INTERESAR: Juicio a Walter Bento: un acusado zafó del proceso a cambio de donaciones y trabajo comunitario

El supermartes de Massa y Bullrich

La visita de Massa fue anunciada por Omar Parisi -candidato a gobernador del peronismo- en su cuenta de Twitter.

Será el martes y promete convertirse en una experiencia picante. Sobre todo si se tiene en cuenta que, la última vez que habló sobre Mendoza, el ministro de Economía de la Nación aseguró que "Alfredo Cornejo está nervioso porque en las primarias fue rechazado por 7 de cada 10 mendocinos" ¿Redoblará la apuesta?

Omar Parisi Sergio Massa.jpg

Y atención: ese mismo martes andará por estos pagos Patricia Bullrich (PRO) -aliada justamente de Cornejo, candidato a la gobernación por Cambia Mendoza-.

Lo de "La Piba" será un touch and go donde recalibrará su discurso de dureza en línea con su último spot. Allí se la escucha decir que "el diálogo será con los argentinos" y no con el exFrente de Todos, los piqueteros o los gremialistas. Intenta distanciarse, claro, del eslogan "si no es todo es nada", que le trajo algunos chispazos con los votantes de centro.

La titular del PRO aterrizará a las 16.30 para mostrarse con candidatos -entre ellos su compañero de fórmula, Luis Petri- durante un acto en Godoy Cruz:

bullrich en Mendoza.jpg

Milei y su "tour de la libertad"

Por último, Javier Milei renovará su romance con los "gansos" del Partido Demócrata el sábado 5, cuando el economista y diputado nacional arribe en lo que será una de sus últimas actividades en las provincias antes del cierre de campaña en Buenos Aires.

Si bien desde La Libertad Avanza se confirmó la llegada del presidenciable, su cronograma por estas tierras aún está por definirse. Los últimos posteos del frente acusan a Bullrich de copiar el discurso mileísta y reivindican la figura de Julio Argentino Roca.

Javier Milei tour de la libertad.jpg Milei durante una de sus giras. Foto: @JMilei

