Tres funcionarios expusieron en la Legislatura sobre la exploración de Cerro Amarillo

Participaron el fiscal de Estado, Fernando Simón; la directora de Protección Ambiental, Miriam Skalany y la ingeniera Laura Najar, profesora e investigadora (categoría 2) de la Facultad de Ciencias Industriales de la UNCuyo, delegación San Rafael.

La propuesta minera de Cerro Amarillo fue expuesta en comisiones en la Legislatura.

La propuesta de Cerro Amarillo

El proyecto de ley, mediante el cual se ratifica la Resolución Conjunta Nº 031 de la Dirección de Minería del Ministerio de Energía y Nº 412 de la Dirección de Protección Ambiental del Ministerio de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales, del 29 de agosto de 2014, que otorga la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) al proyecto Cerro Amarillo.

La iniciativa oficial contempla la exploración del yacimiento para evaluar sus características geofísicas y el potencial geológico con el objetivo de determinar si en el mismo podría desarrollarse un proyecto minero dentro de la legislación vigente.

El proyecto previo a la obtención de la DIA ha cumplido con todos los pasos previstos en la Ley 5.961 y su decreto reglamentario 820/06. Además, se enmarca dentro de las leyes 26.639 para la preservación de los Glaciares, la 6.045 de Áreas Naturales Protegidas y la ley provincial Nº 7.722.

Simón sostuvo que "este proyecto fue tratado junto con el (proyecto) de Hierro Indio en 2014 en la Legislatura, pero fue retirado (Cº Amarillo) por no contar con el estudio de impacto ambiental que entiendo que ahora ya está hecho. Aun así, el Poder Ejecutivo no puede trabajar en este proyecto hasta que no tenga la ratificación de la Legislatura, según lo establece la 7.722, que es justamente lo que se está haciendo ahora, estudiar el proyecto en la Casa de las Leyes".

El funcionario se refirió a la vigencia del estudio de impacto ambiental ya que data del 2014. "Para algunos dicen que está vencida, porque se considera que tiene un plazo de dos años, pero quiero que se entienda que no desaparece la DIA ni caduca, debe ser revisada en función de una serie de criterios cada dos años. Si es que hay un cambio en los estándares de exigencias o puede ocurrir que existan hechos nuevos, naturales o antrópicos, que genere la necesidad de revisar la DIA, esto no se presupone, pero se debe analizar. La tercera situación que exige la revisión de la DIA es cuando ya está en ejecución el proyecto y lo que se revisa es si la DIA originaria, está dando resultados”.

A su turno, Skalany, en representación de la Dirección de Protección del Ambiente, afirmó: "En función a lo que dijo el fiscal, el clima, agua, geología, son procesos que llevan millones de año para modificarse, excepto que tengamos una erupción volcánica que cambie todo de un día para el otro. En cuanto a los posibles asentamientos humanos en la zona de Cerro Amarillo, no hay puesteros ni pueblos originarios que se encuentren allí”.

la directora de Proteccion Ambiental Miriam Skalany .jpg La directora de Protección Ambiental, Miriam Skalany.

Por último la ingeniera en Petroquímica y Mineralurgia, Laura Najar, quien además es profesora en la UNCuyo e investigadora, expresó que "Cerro Amarillo cuenta con un marco legal muy importante para desarrollarse que son las leyes: provincial 5961/92, el Decreto 820/06, la ley nacional 24.585/95, la ley provincial 7.722/07, la ley 26.639/10 y la vieja ley de aguas de 1884. Esta es la base para el seguimiento y estudio de la zona, necesitamos saber qué hay en Cerro Amarillo, por eso la exploración previa, para ver si se puede explotar la zona”.

La investigadora resaltó que hay que saber qué y cuánto hay para ver si es factible la explotación. Destacó que el DIA se comenzó en 2006 y finalizó en 2014, no porque los estudios se hayan “frenado” sino porque los encargados de estas tareas, el Departamento General de Irrigación entre ellos, son muy exigentes al momento de hablar de temas que afecten los recursos naturales de la provincia.

“Me alegro de que los legisladores hayan estudiado este proyecto porque el estudio de esto le da un respaldo a Mendoza para que se realice un desarrollo sustentable que permita avanzar con proyectos que sí beneficien a la provincia”, remarcó.

Por otro lado, y utilizando fotografías satelitales, Najar mostró dónde se encuentran los glaciares y dónde serían las exploraciones y posibles explotaciones mineras. "Los puntos de perforación están mucho más debajo de los glaciares que se encuentran a 2.000 y 2.500 metros sobre el nivel del mar”, aclaró.

Inicialmente Najar sostuvo que este proyecto de exploración de pórfidos de cobre es la fuente principal del cobre a nivel mundial. Se pretende conocer la riqueza mineral de cobre que exista en esta zona. “Hoy Perú vive del cobre y la minería, al igual que Chile”, sumó.

Estuvieron en la reunión las senadoras Natacha Eisenchlas, Mercedes Rus, Cecilia Cannizzo, Gabriela Testa, Adriana Cano, Ángela Floridia, Mercedes Derrache, Cecilia Juri y Florencia Canali. También los Senadores Martín Kerchner Tomba, Valentín González, Marcelo Rubio, Lucas Ilardo, Alejandro Bermejo y Pablo Priore.