Rodolfo Suarez envió a la Legislatura el proyecto minero Cerro Amarillo que busca sacar cobre en Malargüe

Según recordó Suarez ante la prensa, esa iniciativa minera cumple con las exigencias de la ley 7.722, pero estuvo frenada desde octubre del 2014 por trabas que encontró en la Ley de Glaciares.

En aquel momento, los legisladores no avanzaron porque necesitaban tener el inventario de glaciares sobre la cuenca del río Grande. De hecho en entonces ministro de Ambiente de la provincia, Guillermo Elizalde, dijo haber hecho un pedido formal al Ministerio de Ambiente de la Nación para que realizara los estudios sobre el ambiente glaciar y periglacial de la cuenca del río Grande.

“Hoy este proyecto está fuera de la Ley de Glaciares y no los afecta en nada. Por esto va a la Legislatura y son los legisladores quienes deben aprobar todos los estudios para comenzar con la exploración de cobre, dentro de la ley, sin usar ninguna de las sustancias que la ley prohíbe”, insistió Suarez el jueves pasado.

Reclamo malargüino

Dos días antes los malargüinos, se habían manifestado en la Legislatura pidiendo que se aprobara el proyecto de zonificación que ideó el intendente Juan Manuel Ojeda. Volvieron a resaltar que la reactivación minera depende de una decisión política.

Por eso el anuncio de Suarez vino a calmar -al menos en parte- el reclamo sureño que exige poder hacer minería en el departamento.

Por su parte, el presidente de Potasio Río Colorado, Emilio Guiñazú se encargó de resaltar que el proyecto debería caminar sin problemas porque no tiene objeciones legales ni ambientales. "Cumple la ley 7.722 y la Ley de Glaciares, no afecta ninguna cuenca de río y tiene la declaración de impacto ambiental aprobada, por lo que no hay motivos para que el proyecto se trabe", enumeró Guiñazú en la conferencia de prensa que hizo de antesala del envío de esa iniciativa a la Legislatura.

Cerro amarillo.webp Con el anuncio de Cerro Amarillo se calmó el reclamo de los malargüinos.

La historia cercana de la mina de Cerro Amarillo

Entre 1969 y 1973 la cantera cuprosa de Cerro Amarillo estuvo activa, hasta que el cobre cayó en su cotización internacional y dejó de ser rentable, según se reflejó en las crónicas mineras de aquel momento.

Más tarde, tuvo un freno en el 2014, cuando se dudaba sobre si afectaba la Ley de Glaciares, por lo que hubo que esperar a conocer el inventario de esos glaciares para corroborar que Cerro Amarillo no los afectaba.

Más tarde Cerro Amarillo tuvo un veto técnico-científico porque se consideró la opinión de Ricardo Villalba ex titular del Ianigla e impulsor del censo de glaciares. El científico del Conicet advirtió que la mina de cobre (con mucho potencial ya que tiene un filón del lado chileno muy productivo) estaba en zona periglacial.

Sin embargo, ahora 5 años más tarde de aquel freno legal, en el Gobierno entienden que están dadas las condiciones para enviar el proyecto a la Legislatura y que allí consiga el aval que dé inicio a las tareas de exploración.

