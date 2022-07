trenes argentinos.jpg Foto: NA

"Recuperar los trenes es una decisión clara del Presidente para volver a conectar y unir a los argentinos", sostuvo Marinucci en declaraciones a la emisora platense Radio Provincia.

Luego el funcionario remarcó que "la decisión anula las concesiones otorgadas en los ‘90" y destacó que a partir de la vigencia de la medida "se iniciará un proceso de transferencia al Estado de bienes, vías, estaciones y todo lo que tiene que ver con infraestructura ferroviaria".

tuit-liliana-paponet-trenes.png Tuit de la diputada del Frente de Todos, Liliana Paponet, mencionando el plan del Gobierno Nacional.

Marinucci explicó que "se hará un proceso de acceso abierto donde el Estado administrará toda la infraestructura y de la que podrán participar operadores de carga privados pagando un canon determinado".

Mario Isgro con autoridades de Trenes Argentinos y de Belgrano Cargas en mayo.jpg El Ministro de Infraestructura de Mendoza, Mario Isgro, recibió al subsecretario de Transporte Ferroviario de la Nación, Agustín Special, y al gerente de Belgrano Cargas, Daniel Zentil en mayo, pero sólo se habló del sistema de cargas.

El regreso del tren de pasajeros a Mendoza

Suarez admitió el pasado 19 de julio, en diálogo con Radio Nihuil, que sería un avance que retornara ese medio de transporte a la provincia, pero en la misma frase insistió que desde el Gobierno no tienen conocimiento de alguna política concreta en este sentido.

Además el mandatario mendocino mencionó que en la última reunión de autoridades de Trenes Argentinos, la empresa Belgrano Cargas, que gestiona los trenes de cargas y referentes de Servicios Públicos de la provincia sólo se trató la logística necesaria para extender la traza del Metrotranvía hasta el aeropuerto, para lo cual esa traza debe pasar por encima de las vías del tren, pero no se habló del ansiado retorno del tren de pasajeros.

En contrasentido, el ex intendente de San Martín y actual delegado regional de Trenes Argentinos, Jorge Giménez, había confirmado, también a Nihuil, previo a los dichos de Suarez, que "se está trabajando y mucho con esta idea de que nuevamente el tren de pasajeros llegue a Mendoza y pueda darse esa posibilidad de irse a Buenos Aires en tren con un costo mucho más barato", y habría marcado que tenía la expectativa de que en lo que queda de la gestión del presidente Alberto Fernández, "el tren esté en Mendoza, eso fue lo que me entusiasmó cuando me convocaron a trabajar ahí".

Jorge-Difonso-y-los-trenes.jpg Jorge Difonso lleva adelante una cruzada para hacer realidad la llegada del tren de pasajeros a Mendoza y pide que no haya grietas entre Nación y Provincia en este tema.

El trabajo de Difonso

Quien tiene en mente un masterplan que apunta al retorno del servicio ferroviario a Mendoza es el ex intendente de San Carlos y actual diputado provincial por el frente Unión Popular, Jorge Difonso. Sabe que hay una grieta y posturas encontradas entre Nación y Provincia, pero sigue adelante con su cruzada.

"El gobernador debería escuchar lo que pide la gente y ver que en otras provincias, como San Luis, ya se avanzó. Yo mismo he tenido reuniones con autoridades nacionales y el avance de los trayectos nos confirma que es posible y que de hecho se está realizando", dijo Difonso a este medio el pasado miércoles.

Consultado Difonso sobre su apreciación del tiempo que estima para que llegue el tren a Mendoza, el sancarlino aclaró: "En la actualidad se está comenzando con el inventario de las vías desde San Luis a Mendoza. En todos lados se dan situaciones semejantes: tenés un segmento del ramal que está muy bien, otro más o menos y otro que hay que reemplazar completamente. En principio, ese estudio se está haciendo hasta Las Catitas. Después habría que seguir hasta Gutiérrez, pasando por Palmira y todo el Este".

