El Gobierno apura la licitación para llevar el Metrotranvía a Luján y al aeropuerto

La letra chica y los detalles del proyecto de licitación para la ampliación de la traza del Metrotranvía, para que las duplas que hoy unen Maipú y Las Heras puedan llegar en el 2025 a Luján de Cuyo hacia el Sur, y al aeropuerto El Plumerillo en el Norte ya están listas y pasaron por los escritorios del secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema, el ministro de Infraestructura Mario Isgro y el de Hacienda, Víctor Fayad.

En esa carpeta se sumaron algunos pedidos que platearon desde las comunas por las que pasará la nueva traza, es decir accesos, cruces y cambios de sentido de calles en Las Heras, Godoy Cruz y Luján. En esos departamentos también habrá que hacer expropiaciones y desalojos de viviendas y ocupaciones de terrenos fiscales por donde pasará la nueva traza.

Metrotranvia (2).jpg Hacia el norte, la traza del Metrotranvia se deberá ampliar unos 6,5 kilómetros para poder llegar desde el parador de Panquehua, en Las Heras, hasta el aeropuerto. Foto: Fernando Martinez/ Diario UNO

"En lo técnico se hicieron algunos retoques porque el proyecto está pensado contemplando el flujo de pasajeros que podría tener el Metrotranvía en 15 años, más los pasajeros que podrían salir del aeropuerto hacia el Gran Mendoza. Por eso los paradores por ejemplo se van a duplicar en tamaño y de 25 metros que tienen actualmente se llevarán a 50 metros y es posible que a las duplas actuales se sumen dos duplas más para llevarlas a tener 4 vagones", proyectó el presidente de la Sociedad de Transporte de Mendoza, Daniel Vilches.

En los planes del Gobierno está lanzar la licitación en la primera quincena de agosto con la proyección de poder adjudicar la obra en octubre. "Nos apremia la situación porque desde los rieles, hasta los cables con los que se debe movilizar el Metrotranvía son importados, con todo lo que supone conseguir los dólares para adquirirlos", se sinceró Vilches.

Cómo será el nuevo recorrido

A partir de esta obra la nueva traza del Metrotranvía se ampliará hacia el Sur unos 10,3 kilómetros para llegar desde la estación Pellegrini, de Francia y Beltrán en Godoy Cruz hasta la nueva estación en calle Pueyrredón en Luján. En tanto, hacia el norte se extenderá 6,5 kilómetros desde el parador Avellaneda, en Panquehua hasta llegar al aeropuerto El Plumerillo.

"El tramo lineal que se amplía en total es de 17 kilómetros pero por las diferencias de altura y demás la traza se amplía 34 kilómetros. En ese tramo habrá 12 o 13 paradores nuevos y a futuro se deberá también hacer una fuerte inversión energética para alimentar al Metrotranvía en esas nuevas zonas por las que pasará. Hoy para que funcione la dupla actual son necesarios 650 kilovatios", amplió el presidente del STM.

Nuevas etapas del Metrotranvia.jpg

Para poder cumplir con ese nueva traza proyectada del Metrotranvía, desde la Sociedad de Transporte de Mendoza debieron reunirse con referentes de la Subsecretaría de Transporte Ferroviario de la Nación y con la empresa Belgrano Cargas, porque hay tramos en que ambas vías se superponen, sobre todo en la ruta 40 en el ingreso al aeropuerto en Las Heras.

"Era necesario revisar esos temas porque si en un futuro, que yo creo que no es cercano, volviera el tren de pasajeros a la provincia, habrá que ajustar la señalización y coordinar esos pasos con un trablero electrónico con el que nosotros ya contamos. Eso no será difícil de coordinar porque además esos trenes no tienen tanta frecuencia como para que se complique", adelantó Vilches.

Para sumar vías habrá que hacer expropiaciones y desalojos

Para que ese medio de transporte llegue desde Panquehua hasta el Aeropuerto, será necesario realizar varios desalojos de personas que viven en la villa Güemes, un asentamiento de ese distrito lasherino ubicado en las cercanías de calle Avellaneda. Según trascendió en esa villa ya se censó a unas 60 familias, y la comuna y el IPV trabajan en conjunto para darles a ellas una solución habitacional.

En tanto en Godoy Cruz y en Luján también habrá que implementar expropiaciones. En territorio godoicruceño deberán avanzar con unas 6 propiedades ubicadas en las cercanías de las vías, en territorios fiscales aledaños a las calles Mosconi, General Paz y Tiburcio Benegas.

Todas esas construcciones han avanzado sobre terrenos fiscales del Estado nacional que le fueron cedidos al Estado provincial.

