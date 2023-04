Tras un acuerdo provincial, Jorge Difonso encabezará la lista de diputados del demarchismo

Al otro día, mientras al lasherino le copaban la entrada a la municipalidad y llovían los telegramas de renuncias de sus funcionarios -Diario UNO llegó a contar cuatro dimisiones-, Difonso ya sabía que iría a la Casa de las Leyes. "Cuando se terminó de configurar la fórmula Omar - Daniel, se determinó que el Jorge aspiraría a una banca ahí", contaron a este diario. Un indicio que puede, justamente, remarcar que hubo chances de integrar el binomio más importante de la coalición.

difonso 7d.jpg Difonso había dicho que lo esperaba a De Marchi "con los brazos abiertos", antes de que terminara de armarse La Unión Mendocina.

Es que durante casi un mes, Mendoza estuvo empapelada con su rostro y lo hizo asomar como uno de los posibles aspirantes al Sillón de San Martín. Algunos especularon con una PASO que lo enfrentara al líder lujanino, inclusive; pero es bien difundido que De Marchi no quería una interna en la cúpula; sino tan sólo en las intendencias. La lista provincial debía ser una sola, según contaron desde adentro, y así el oriundo del Valle De Uco terminó avanzando sólo para mantener su escaño en la Cámara Baja. Aunque esta vez por el primer distrito y no por el tercero, a pesar de su ligazón con San Carlos.

Golpes en Twitter y los que completan el listado

Ese dato, que no traccionará su departamento de origen, sino por otros, hizo que le "pegara" en Twitter Pablo Priore, el diputado provincial del PRO que desde su cuenta personal lanza dardos a LUM casi todos los días. Priore utiliza un enganche irónico que refiere a que le "pasan data" a través de una cucaracha (como se le dice a los auriculares donde reciben datos quienes hacen televisión, por ejemplo) y en las últimas horas apuntó sus cañones y sus caracteres a la figura de Difonso, precisamente por el distrito en el que se presentó.

"Por la cucarda me dicen que hay un candidato que no va a representar a su San Carlos querido por miedo a no conseguir banca. Entonces va por el Primer Distrito. Tiene miedito, me dicen", escribió en su red social". Consultados por la movida y el giro, en el demarchismo contestaron que Difonso "es una figura que tracciona y que nos va a hacer muy bien en el distrito más grande de todos. Hemos puesto mucha voluntad para esto".

pablo priore tuit.jpg Los mensajes en Twitter del senador Priore.

Abajo suyo habrá una figura que no pasa desapercibida: Janina Ortiz, la secretaria de Gobierno de Daniel Orozco en Las Heras y a quien éste quería poner como precandidata a intendenta -según casi todo el arco político, aunque él dijo que la había motivado tanto como a los otros-. Finalmente irá segunda en la lista, detrás de Difonso y antes de quien va en tercer lugar: el libertario José Caviglia, que vino a representar a ese sector en el tercer distrito.

Entre los dirigentes más conocidos que continúan con la nómina legislativa está el actual intendente de San Carlos, Rolando Scanio. El sancarlino encabeza el Tercer Distrito, a donde va junto con Verónica Scoppel (concejal de Luján de Cuyo por el PRO demarchista) y Patricio Civit, empresario y perteneciente al PRO tunuyanino. La obligación de ganar allí está motivada, entre otras cosas, porque en esa circunscripción se vencen los períodos para dos socios políticos centrales de De Marchi: el propio Difonso en Diputados y Rolando Baldasso, que también se presenta esta vez, en Senadores.

