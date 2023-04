La estrategia que desplegó la UCR para no perder más comunas ni bancas legislativas en las urnas

La maniobra a desplegar es amplia: incorporar de compañera de fórmula de Alfredo Cornejo a la ex legisladora del PRO, Hebe Casado, para contener a dirigentes y militancia que no se enrolan con Omar De Marchi; llevar a los intendentes salientes que no son reelegibles como cabezas de listas en sus distritos electorales para no perder caudal electoral en esos territorios y buscar laeleción de una figura como Mario Abed en Junín y mantener y diseminar a referentes clave de la Legislatura, para dar la futura pelea, que se avizora ardua porque es muy probable que los radicales pierdan esa mayoría en ambas cámaras que tienen en la actualidad.