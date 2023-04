Hebe Casado, la vice PRO de Alfredo Cornejo: "Entiendo que para el radicalismo no debe ser fácil"

Es que mucho se hablaba en la previa de que sería una mujer quien ocuparía el rol de precandidata a vicegobernadora de Cornejo, pero, aunque los nombres de Hebe Casado y Josefina Canale sonaban por lo bajo, parecían pisar con más fuerza los de dirigentes radicales como Jimena Latorre, Mariana Juri o Natacha Eisenchlas.

"Ha elegido una mujer, del Sur y del PRO, entiendo que para equilibrar", analizó Juri, quien a pesar de estar entre las 'postulantes', desde un primer momento destacó que debía cuidar su rol en el Senado, mucho más si Cornejo es elegido gobernador y debe dejar su banca. "Creo que es una decisión muy acertada. Fortalece a nuestro frente", agregó Eisenchlas.

Alfredo Cornejo Hebe Casado.jpg Hebe Casado junto a Alfredo Cornejo. La elección de la dirigente del PRO sorprendió a muchos dentro del radicalismo.

Quiénes estuvieron detrás de la precandidatura de Hebe Casado

En la semana de definiciones su nombre comenzó a sonar más fuerte entre las opciones, pero este viernes hubo una reunión clave y con mucho peso de parte del PRO nacional. Humberto Schiavoni, interventor en Mendoza, Francisco Quintana, pieza clave en el equipo de campaña de Patricia Bullrich, y Damián Arabia, mano derecha de la exministra de Seguridad y quien se ocupa del despliegue en el interior del país, se encontraron con Cornejo.

También estuvieron, claro, los dirigentes del PRO intervenido que quedaron en Cambia Mendoza.

Fue en ese encuentro que se le planteó a Cornejo que Casado tenía el apoyo definitivo de Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta para que fuera la vice. Dicen que incluso la presidenta del PRO (en licencia) le llamó al senador.

Cornejo dio el ok y habló con Hebe: "Cuando me reuní con él me dijo 'usted es una profesional con prestigio y va a asumir un lugar en el que los tiempos van a ser muy difíciles y la política va a estar en el ojo de la tormenta'. Tras el planteo de ese escenario, ella aceptó.

En Casa de Gobierno hubo espacio para el encuentro de Hebe Casado y el gobernador Rodolfo Suarez, quien durante la pandemia llegó hasta bloquearla por sus comentarios y la insistencia en la toma de algunas medidas con las que él no estaba de acuerdo.

"Me felicitó", se limitó a contar Casado sobre esa reunión.

Cuentan por lo bajo que la elección no cayó del todo bien en el suarismo (y en el radicalismo en general).

Sus primeras palabras como precandidata a vicegobernadora

Con la noticia todavía fresca y el celular explotado de mensajes y llamadas, Hebe Casado se tomó un momento para poner pies en la tierra y analizar lo que pasó y lo que puede venir.

"La forma de pensar y de actuar son los nexos que nos unen con Alfredo. Somos los dos personas de gestión, de ir para adelante, de enfrentar los problemas", dijo sobre lo que la une con Cornejo.

Cuando él decidió ser precandidato aseguró que se venían tiempos difíciles y que se necesitaba que una persona con su carácter tomara las riendas en Mendoza. Algo así fue lo que le planteó también a Hebe, que de ganar la elección, pasará a cumplir un rol clave en la Legislatura provincial como presidenta del Senado.

"Los números en esta elección van a ser muy finitos por lo que en la Legislatura habrá que trabajar mucho en los consensos", reconoció. Su carácter le podría llegar a jugar en contra en esa negociación pero ella está segura de que le puede dar "otra impronta a la presidencia del Senado".

"No seré una figura decorativa como vicegobernadora, por mi personalidad", avisó a Diario UNO.

Cornejo Casado.jpg La foto del anuncio, antes del cierre de listas de Cambia Mendoza.

"Espero ser el nexo entre el Ejecutivo y los departamentos más alejados. Se proclama mucho el federalismo pero los que somos del Sur sabemos que Dios atiene en la capital", dijo dando una pista de por dónde piensa llevar la vicegobernación si le toca ocupar ese cargo.

"Esa realidad se refleja en cada elección: Cambia Mendoza tiene un gran apoyo en el Norte pero a medida que se va alejando de la Capital lo va perdiendo, y eso radica en una cuestión de distancia. Hay que trabajarlo mucho", reconoció.

Sus dichos sobre los desaparecidos y las acusaciones de negacionismo

Hebe Casado irrumpió en la política hace unos años. Fue legisladora durante la pandemia y desde las redes sociales se volvió una disparadora de polémica serial.

Más de una vez negó la cifra de desaparecidos en la última dictadura militar provocando fuertes controversias y hasta denuncias.

"Son 30 mil, no como los otros 30 mil", fue uno de los tuits de Casado cuando se daba a conocer que eran 30.000 los muertos por coronavirus en la Argentina.

"Son posiciones que tuvieron que ver con mi acción durante la pandemia. Cada cosa que dije fue para mejorar nuestra forma de manejarla", le dijo ahora a Diario UNO sobre aquellas declaraciones que fueron difíciles de digerir.

"Lo de los desaparecidos fue para llamar la atención, porque se estaba actuando mal a nivel nacional. Ya di las explicaciones en ese momento y ahora hay que enfocarse en el futuro", afirmó.

HEBE CASADO PATRICIA BULLRICH.jpg El banque de Patricia Bullrich fue clave para la fórmula cruzada de Cambia Mendoza.

Quién es Hebe Casado

La precandidata a vicegobernadora por Cambia Mendoza tiene 46 años. Nació en Cuadro Benegas, San Rafael, donde aún reside.

Está casada con Guillermo y tiene dos hijos: Pablo (16) y Fátima (13).

Es inmunóloga. Se recibió de médica en la UNCuyo en 2001, hizo la especialidad clínica en el hospital Schestakow y la de inmunología en el Hospital Central.

"Tendré que empezar a cambiar los turnos de mi consultorio", dijo sobre las semanas que se vienen.

Casado llegó a la Legislatura en 2017 cuando entró como diputada provincial en la lista de Cambia Mendoza, por el cuarto distrito. Se había sumado al PRO como voluntaria apenas dos años antes. Dejó su banca en 2021 y volvió a la actividad privada, pero no sin dejar de militar activamente por la candidatura de Patricia Bullrich a la presidencia.

