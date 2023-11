Tras reunirse con Javier Milei, Patricia Bullrich anunció que no seguirá como presidenta del PRO

La titular del PRO y ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, mencionada como futura titular de Trabajo (no de Seguridad) en el gobierno de Javier Milei, convocó este jueves a "elecciones internas para principios de 2024" con el fin de "renovar las autoridades" de ese partido y anunció que no se presentará "para un nuevo mandato".