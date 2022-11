Tras las medidas de Massa, Vaquié anunció ayudas para productores y contratistas arruinados por la helada

Vaquié fue uno de los más duros a la hora de analizar no solo las medidas sino también la puesta en escena: "Me parece muy bien que un ministro venga y traiga medidas para paliar la situación de productores y contratistas pero no me gustó cómo estaba montado todo".

El nuevo proyecto del Mendoza Activa ingresa este martes a la Legislatura provincial por Diputados y se espera que se trate en los próximos días, incluye un artículo que permitiría que el Ejecutivo otorgue subsidios y créditos a tasa subsidiadas y cree programas de fomento para asistir a productores y mantener las fuentes de trabajo de quienes se vieron afectados por la helada del 1 de noviembre.

La vía a través del Mendoza Activa 4 para ayudar a productores agrícolas

El proyecto en general, que será presentado este martes en la Cámara de Diputados, incluye herramientas especialmente focalizadas en la industria, el agro y la producción.

Puntualmente, para quienes perdieron gran parte de su producción de vid y de frutales con la tardía helada del 1 de noviembre, el Ejecutivo pretende una autorización para crear una línea de sostenimiento del empleo pensada sobre todo para contratistas y productores chicos, según adelantó el propio Vaquié en diálogo con Radio Nihuil.

Entre las medidas anunciadas por Sergio Massa se encuentra la activación del REPRO, el programa de Recuperación y Sostenimiento Productivo: "Cada provincia va a tener acceso para que ningún trabajador tenga que encontrarse frente a la incertidumbre de encontrarse sin trabajo".

La crítica de Vaquié sobre este anuncio se centró en que el REPRO "es para trabajadores en blanco pero quedan fuera los que trabajan en negro, los contratistas y los productores chicos que lo que único que van a ver durante los próximos 18 meses es el seguro agrícola, que es poca plata".

"Hay que incluirlos en un programa para que tengan ingresos para sobrevivir durante este año y medio", advirtió y fue entonces cuando adelantó que el gobernador Rodolfo Suarez les pidió "que incorporemos en el Mendoza Activa 4 unos artículos para hacer un sostenimiento del empleo para contratistas y productores chicos".

Esto servirá "para que, cuando se apruebe la ley, les demos plata desde el 1 de noviembre".

Esta línea de sostenimiento del empleo no está descripta en el proyecto de ley sino que lo que señala el Mendoza Activa 4 es una autorización para que el Ministerio de Economía pueda crearla.

También comprende una autorización para otorgar subsidios y créditos a tasa subsidiada, siempre pensando en aquellos que perdieron su producción y su trabajo motivando la declaración de la Emergencia Agropecuaria.

"Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a destinar anualmente los fondos necesarios para el cumplimiento del artículo anterior, mientras dure la Emergencia y/o el Desastre Agropecuario, para lo cual podrá ampliar y/o reasignar partidas presupuestarias", reza también la última parte del articulado del proyecto.