El gobierno de Suarez cuestionó las "imprecisiones" de las medidas de Massa por las heladas

La senadora Mercedes Rus fue una de las más duras: "Faltan precisiones en los anuncios de Massa. Complementan pobremente lo ya dispuesto por la Provincia".

►TE PUEDE INTERESAR: La guerra de egos y especulaciones que desató la visita de Sergio Massa a Mendoza

La respuesta de la Nación a las críticas no tardó en llegar. Martín Hinojosa, presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, analizó que "para cada solución que la Nación propone, el Gobierno provincial tiene un problema". Y alentó a dejar de lado estas discusiones que "hartan".

MARTIN HINOJOSA SERGIO MASSA.jpg Los funcionarios nacionales Martín Hinojosa y Sergio Massa.

En Mendoza esperan precisiones

Luego de la presentación del Plan Integral de Protección a Economías Regionales, el ministro de Economía y Energía de Mendoza, Enrique Vaquié, hizo hincapié en que aún faltan detalles sobre los anuncios que realizó Sergio Massa para poder medir el impacto que tendrá en la Provincia.

Puntualmente, respecto de las transferencias por $1.500 millones no reintegrables a las provincias que están sufriendo las consecuencias de las contingencias climáticas, el ministro Vaquié destacó que "faltan datos que no conocemos".

"Si en la previa hubiéramos podido trabajar con ellos, podríamos haber mencionado el tema del seguro agrícola, con el que cubrimos $72.000 por hectárea en el que la Provincia va a gastar en esta temporada $1.345 millones", criticó.

"Nos hubieran dado plata y podríamos haber llegado a los productores más rápido y habría sido más práctico y fácil. Con la misma plata podríamos haber producido un impacto más rápido y ágil", dijo tras el acto en Luján de Cuyo, del que él también participó.

En tanto que de ese total de $1.500 millones, dijo que "aún no se sabe cuánto le va a corresponder a cada provincia".

Efectivamente ese en un dato fino que aún se desconoce. Desde Nación advirtieron a Diario UNO que "este es solo el comienzo de seis días de trabajo". "Si es infuficiente, se irá evaluando. Lo que queríamos es tener las herramientas y en el transcurso de los días vamos a tener la letra más fina", dijeron.

La crítica al dólar para las economías regionales

Vaquié y Kerchner se unieron para cuestionar el tipo de cambio diferencial por 40 días. "No me parece correcto", dijo el actual ministro. "Necesitamos de mucho más tiempo. Esto no es soja, en donde se puede tener todo guardado y sacarlo en algún momento. Acá se va exportando todo el año. Por lo menos necesitamos un año para que tenga un impacto real esta medida", advirtió.

Kerchner, en tanto, coincidió a través de las redes sociales en que el "nuevo dólar no alcanza para Mendoza porque los ciclos productivos son largos, por lo cual se necesita un dólar diferencial con un mínimo de un año".

►TE PUEDE INTERESAR: La Nación prometió un nuevo dólar para las economías regionales en respuesta al impacto de las heladas

Cuestionamiento a las medidas nacionales y comparación con las locales

Martín Kerchner fue duro al advertir que los créditos a tasa cero serán solo para productores con acceso al crédito bancario, es decir, "los menos".

Mientras que la también senadora Mercedes Rus tildó de "pobres" las medidas y las comparó con las que tomó la Provincia: "Los $1.500 millones anunciados para las 7 provincias afectadas es mucho menos que el dinero que aportará Mendoza sola. Sin contar que aún no se sabe cuánto corresponde a cada una".

"Ya existe una tarifa eléctrica diferencial. Hay un artículo en el presupuesto desde la década del 90 para subsidio eléctrico del agro", dijo a su vez en relación al pedido que Massa le hizo al gobernador Suarez para que se reduzca entre el 40% y el 50% la tarifa durante los próximos 18 meses.

"Una visita que dejó muchas fotos políticas y pocas certezas para los productores", concluyó.

En esa disputa de medidas, en la que midieron quién aportó más, Kerchner repasó que el Gobierno de Mendoza afrontará "el seguro agrícola con $1.350 millones; y dará $2.000 millones para créditos a dos años a través de Mendoza Fiduciaria". Además, dijo, se implementa el programa empleo "Recuperagro" por $833 millones para empleados y contratistas; el Mendoza Activa 4 y los préstamos a tasa subsidiada".

Daniel Orozco se diferenció

Una voz positiva del oficialismo sobre la visita de Sergio Massa y sus anuncios fue la del intendente de Las Heras, Daniel Orozco.

"Celebro la fructífera reunión que mantuvimos, junto al gobernador Rodolfo Suarez, con el ministro de Economía, Sergio Massa, para ayudar a los damnificados por la helada tardía que tantos daños nos ha causado", publicó en las redes el intendente, que tiene intenciones de ser gobernador.

►TE PUEDE INTERESAR: Daniel Orozco empapeló el Gran Mendoza con su cara para promocionar una pelea de boxeo

"Las herramientas con que cuenta el Estado, tanto de la Nación como de la Provincia, tienen que estar a disposición del impostergable desarrollo de las economías regionales", advirtió y concluyó en que el encuentro fue "muy positivo".