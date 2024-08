Tras el polémico video de Tamara Pettinato con Alberto Fernández levantaron su programa de streaming

Tamara Pettinato Final Feliz.jpg El programa de Tamara Pettinato del canal de Youtube Blender fue levantado tras el escándalo con Alberto Fernández.

La decisión del canal tuvo que ver directamente con el video de Tamara Pettinato en la Casa Rosada que fue filmado por el mismo expresidente Alberto Fernández. Mientras ella tomaba cerveza, él le preguntaba por qué brindaban y se escuchaba varias veces la expresión "te amo".

Embed

En el segundo programa que se emitió de Final Feliz, la periodista había contado que había tenido una relación con un hombre de 65 años cuando ella tenía 35.

"No hay edad para aprender. Yo salí con gente de 65. Es mi máximo", contó Pettinato en su segundo programa que se refiere a temas sexuales. Y agregó: "Yo tenía 35. No hacen las cosas mejor por ser más grandes, eh. Él me terminó acusando a mí de ‘basura sexual’ porque le hice todo un planteo de lo que hacía mal".

Embed

►TE PUEDE INTERESAR: Trascendieron fotos de Fabiola Yañez golpeada tras la denuncia contra Alberto Fernández

En la red X del canal Blender confirmaron que el programa de Tamara no sería transmitido: “Hoy no salió al aire Final Feliz. Se imaginarán los motivos. Fin”. el posteo fue acompañado de una reconocida imagen de Los Simpson.

Tamara Pettinato final feliz canal blender.png El particular posteo del canal Blender tras levantar el programa de Tamara Pettinato.

Faltazo a otro programa tras el video con Alberto Fernández

Tamara Pettinato también es panelista del programa Bendita, de Beto Casella, emitido todas las noches por El nueve de Buenos Aires. Sin embargo en la noche del jueves no quiso salir al aire. "Está abrumada", aseguró el conductor.

A pesar de que la periodista estaba en el canal, no quiso exponerse ante las cámaras. Beto Casella no pudo evitar hablar del polémico video con Alberto Fernández que se filtró por todos los medios y dijo: “Nunca lo hemos hablado en grupo, yo no sé ustedes, pero yo soy cero chusma en este sentido y te lo juro por mis hijos que nunca le dije ‘che, Tamara, ¿pasó algo con Alberto? Jamás. Nunca salió y tal vez siento que invade un poco que no salga de vos contármelo”.

►TE PUEDE INTERESAR: Dirigentes políticos de Mendoza volcaron en redes su repudio ante las fotos de Fabiola Yañez golpeada

Tamara Pettinatto.jpg Tamara Pettinato es panelista en Bendita, programa de Beto Casella.

Y agregó: “Si viene ahora le pregunto: ‘¿Estaba Fabiola Yañez ahí? ¿Es verdad que Fabiola estaba muerta de celos de este chichoneo?’ A mí me da jeropa. Para mí, Alberto estaba intentando levantársela. Si pasó algo, no lo sé”.

Pero Casella también se refirió a Alberto Fernández: “En algún momento lo va a tener que explicar. Es una figura pública. Si no quiere venir ahora que no venga, hablará con los móviles. Supongo que debe tener móviles en la casa”.