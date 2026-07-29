Transporte aéreo: fracasó la privatización de Intercargo tras ser declarada desierta la licitación

De esta manera, el proceso para traspasar los activos al sector privado quedó provisoriamente detenido. La propuesta oficial estipulaba que el adjudicatario asumiría el control pleno del capital social, debiendo garantizar los servicios de rampa en las distintas terminales del país.

Ante este resultado, el ministerio de Economía deberá determinar los pasos inmediatos a seguir respecto del esquema de propiedad de Intercargo. Fuentes oficiales remarcaron que se analizarán alternativas financieras y legales para definir el destino final de la entidad, manteniendo las pautas de funcionamiento operativo vigentes.

Transporte aéreo desregulación aerocomercial y la historia de Intercargo

Fundada en 1961, la firma funcionó desde la década de 1990 como prestadora en exclusividad de la asistencia en tierra a aeronaves. Entre sus tareas figuran el acople de mangas, el remolque de aviones, la carga y descarga de equipaje y la provisión de energía a las unidades en pista.

En el contexto normativo impulsado por la Ley de Bases, el Ejecutivo declaró a Intercargo sujeta a privatización para promover la libre competencia. Ese proceso incluyó la derogación de normas que durante más de 3 décadas otorgaron a la firma el monopolio efectivo de los servicios.

La flexibilización del mercado aerocomercial abrió la posibilidad para que empresas privadas solicitaran licencias operativas ante las autoridades de transporte. Según registros del sector, 13 compañías iniciaron los trámites de habilitación, de las cuales 4 ya prestan servicios efectivos a distintas líneas aéreas.

Desde la década de 1990 como prestadora en exclusividad de la asistencia en tierra a aeronaves.

El impacto en Mendoza y la operativa de Intercargo

En las terminales aéreas del interior, entre ellas el Aeropuerto Internacional El Plumerillo en Mendoza, la firma estatal mantiene la coordinación diaria del equipaje y la rampa. Con la desregulación vigente, las aerolíneas que operan en la provincia cuentan con la opción de autoprestarse los servicios o bien contratar prestadores alternativos.

La medida gubernamental también responde a antecedentes de conflicto con la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), el gremio que representa a los trabajadores de la firma. Diversas medidas de fuerza ocurridas durante los últimos meses generaron demoras considerables en el despacho de vuelos, motivando medidas de contingencia por parte del Ejecutivo nacional sobre Intercargo.