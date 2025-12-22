Habilitaron a Crossracer Ramp como nuevo operador de rampa en los aeropuertos del país

Servicio de rampas aeropueto

En ese contexto, la mayoría de las aerolíneas -con la excepción de casos de autoprestación como Aerolíneas Argentinas, American Airlines y, en algunos aeropuertos, Flybondi- debían contratar de manera obligatoria al operador estatal.

La normativa impulsada por el Gobierno nacional eliminó esas barreras de entrada y habilitó la participación de múltiples actores privados, siempre que certifiquen su capacidad técnica y operativa ante la autoridad aeronáutica. Según explicaron desde la Secretaría de Transporte a la Agencia Noticias Argentinas, el objetivo es transformar un mercado cautivo en uno competitivo, donde la eficiencia operativa y la estructura de costos se optimicen a partir de la libre oferta y la demanda.

Operación federal y 180 empleados

Si bien la base principal de operaciones de Crossracer Ramp estará en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, la autorización tiene alcance federal y le permite prestar servicios tanto en vuelos de cabotaje como internacionales en cualquier aeropuerto o aeródromo del país.

La empresa iniciará sus actividades con una dotación de 180 empleados, todos con las certificaciones técnicas y de seguridad exigidas para operar en el área de movimiento (airside). Además, su infraestructura está preparada para atender de manera simultánea hasta tres aeronaves de fuselaje ancho (wide-body), un aspecto clave para garantizar la fluidez operativa en terminales con alto volumen de tráfico internacional.

Un mercado en apertura para el transporte aéreo en los aeropuertos

Crossracer Ramp se suma así a un grupo de compañías que durante el último año obtuvieron la certificación de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), en el marco del proceso de apertura del mercado de servicios de rampa. Entre ellas se encuentran Swissport Argentina, Acciona Servicios Argentina, Global Protection Service, Fly Seg, Air Class Cargo, Handyway Cargo, Escalum Investment, MNZS y Jet Handling FBO.

Rampa Swissport

Antes de la desregulación, los únicos operadores autorizados bajo condiciones restrictivas eran Intercargo, la empresa estatal que concentraba la mayor parte del servicio; Aerohandling, perteneciente al Grupo Aerolíneas Argentinas; Flybondi, que en 2024 fue habilitada a auto-prestarse y a vender servicios a terceros; y American Airlines, autorizada históricamente a realizar su propio handling en Ezeiza por razones operativas y de seguridad.

Fuentes: Boletín Oficial y agencia Noticias Argentinas