Trabajadores de ATE protestaron contra la reforma del empleo público que propone Alfredo Cornejo

Embed - Adriana Iranzo en la protesta de ATE contra el proyecto de reforma laboral de Alfredo Cornejo

La protesta de ATE contra los cambios en el empleo público

“Desde el sindicato se observa con gravedad esta reforma, ya que busca justificar el despido de los trabajadores estatales”, señaló Macho.

ATE rechaza la propuesta porque, según analizaron, “afecta condiciones laborales y derechos adquiridos de los trabajadores públicos”; y es por eso que adelantó que presentará un recurso de inconstitucionalidad si es que se sanciona la ley en el Senado.

Iranzo apuntó sus críticas hacia Cornejo: "Los trabajadores tienen que entender que el patrón, el que te violenta y te persigue, es el gobernador”. Y lo trató de "hostigador, monarca y misógeno (sic)”.

Adriana Iranzo, representante de ATE, en la protesta por la reforma del empleo público.

La reforma del empleo público propuesta por Cornejo

El proyecto de reforma del Estatuto del Empleado Público ya recibió media sanción en la Cámara de Diputados.

Entre los principales cambios que propone está la incorporación expresa de la figura de personal de planta interino, al que le reconoce una estabilidad impropia.

La protesta en Casa de Gobierno contra la reforma del empleo público.

El proyecto también modifica el cómputo de antigüedad del empleado público y establece que solo se reconocerán los servicios prestados bajo relación de dependencia con aportes previsionales, excluyendo las contrataciones bajo locación de servicios u otras figuras autónomas.