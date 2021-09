Testeo para ingresar a Mendoza: el nuevo punto de conflicto con la Nación

"No comprendemos mucho por qué en Buenos Aires lo garantiza el Gobierno nacional como lo hizo en Ezeiza y no se lo pidió al gobierno de la Provincia (de Axel Kicillof). Me refiero al test de antígeno a la persona que llega, como el seguimiento epidemiológico y el envío de las muestras al Instituto Malbrán. Es una muestra más de la discriminación que hace la Nación", indicó Juri en Radio Nihuil.

Y enseguida añadió: "Igual lo vamos a hacer nosotros, porque lo queremos hacer y porque queremos ayudar a que muchos argentinos puedan hacer algo tan básico como poder volver a su domicilio. Además es un paso previo para que a la brevedad se habiliten pruebas piloto para turistas extranjeros".

Larga espera

La ministra aseguró que "Mendoza ha garantizado la realización de las PCR. Está todo listo. Igualmente, si bien el aeropuerto ha sido habilitado, ahora las aerolíneas tienen que recuperar su conectividad y operatividad y va a pasar una gran cantidad de días, algunos dicen hasta 60. Pero el aeropuerto ya puede funcionar como tal".

Mariana Juri.jpg Mariana Juri, ministra de Cultura y Turismo.

Mendoza ya es corredor seguro en las mismas condiciones que Ezeiza, o sea específicamente para argentinos que residen en el exterior. Tienen que venir con una PCR del lugar de origen y acá se les hace el test de antígeno. Luego cumplen un aislamiento, que en el caso de nuestra provincia es domiciliario y repiten una PCR al séptimo día

Cuatro interesados

La integrante del gabinete de Rodolfo Suarez contó que desde hace tiempo se mantienen conversaciones con Sky, Aerolíneas Argentinas, Latam y Copa: "Las cuatro manifestaron su voluntad de retomar vuelos y ya están pidiendo el restablecimiento de sus rutas. En principio, en distintos momentos y en tanto y en cuanto el Gobierno de la Nación otorgue los permisos esas serán las primeras aerolíneas que comenzarán a operar en Mendoza".

Mariana Juri estimó que los primeros vuelos internacionales serán entre Santiago de Chile y Mendoza y que los de Copa con Panamá se iniciarían en noviembre. "Después de 18 meses sin operar en Argentina, las empresas tienen toda una logística que preparar", advirtió.

Por vía terrestre

Los controles de las personas que llegue desde Chile se practicarán en Horcones. A la terminal los pasajeros llegarán con el test de antígenos realizado. Ya están trabajando personal de la Nación y del Gobierno de Mendoza para ajustar todo y poner en funcionamiento el sistema a implementar.

En caso de detectar casos positivos de Covid, el Ministerio de Salud dispondrá de qué forma se hará el aislamiento, si en domicilio o en un hotel o si corresponderá internación en un hospital. "Individualmente se evaluará cada una de las situaciones que se presenten", indicó Juri.

