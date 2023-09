Terminó la selección de ofertas para Potasio Río Colorado y Suarez empezará a negociar con empresas

rodolfo suarez victor ibañez emilio guiñazu fader.jpg Suarez, el ministro de Gobierno Víctor Ibáñez y el titular de PRC, Emilio Guiñazú.

Potasio Río Colorado es la iniciativa para explotar ese mineral que yace bajo territorio malargüino. Tras el intento fallido de que fuera la empresa brasileña VALE quien lo llevara a cabo, la provincia logró que se le transfiriesen los activos de todo el complejo. A partir de allí, encauzó las negociaciones a través de un banco suizo llamado UBS. De ese pool de nombres extrajo aproximadamente 30, y es con ellos que ahora se pondrá cara a cara en las mesas de negociación.

Esto no significa que haya un ganador ya definido. "Todos siguen en carrera, hasta que no se firme se puede pasar al segundo o hasta al tercero de todos esos", explicó una fuente cercana a Suarez. De cualquier modo, hay elementos que no cambian, porque se estima que son iguales en todas las ofertas. Por ejemplo, los niveles de inversión o las pretensiones en cuanto a volúmenes y cantidades de lo que se exportará.

► TE PUEDE INTERESAR: Comenzó la sesión especial: legisladores vuelven a discutir el ítem aula por pedido del peronismo

PRC: Cómo sigue la negociación y qué cambia para Mendoza

Para el gobierno, la irrupción de Potasio Río Colorado generará que se dupliquen las exportaciones mendocinas. En los últimos años han oscilado en los 1.600 millones de dólares anuales, por lo que se estima que podría hablarse de casi 3 mil millones en moneda norteamericana que ingresarán a la provincia y el país.

potasio rio colorado.jpg Potasio Río Colorado desde el aire.

Además de eso, la apuesta es laboral: el propio Ejecutivo ya compartió un detalle preciso de la cantidad y el perfil de trabajadores que podrían sumarse sólo en la primera etapa: el propio tuit del mandatario habló de 60 empleados, que además estarían capacitados y "linkeados" con la empresa a través del programa Enlace, que el propio gobierno de la provincia creó hace más de dos años.

En cuanto a los volúmenes exportadores, la idea es que Potasio Río Colorado pueda enviar a sus compradores en el mundo la cantidad de 1,5 toneladas del producto todos los años. Se cree que tardaría un lustro, aproximadamente, en tener toda la estructura en funcionamiento.

Para eso, también se estableció una cláusula que fija penalidades a las empresas si es que no cumplen con lo prometido. En caso de faltar a su palabra en el contrato durante el primer año, cada privado deberá pagarle a Mendoza 100 millones de dólares. Si no lo hace en los años subsiguientes, deberán abonar 150 millones.

Rodolfo Suarez reunido con potenciales inversores para Potasio Río Colorado.jpeg

Ahora comenzará el proceso de negociación, y se hará con los estándares impuestos por la propia entidad que ayudó a seleccionar: la banca suiza UBS. Datos sobre ese camino que ahora comienza, y también cuáles serán las exigencias que hará este gobierno a quienes quieran participar, serán dados en una conferencia de prensa que darán Suarez y el titular de PRC, Emilio Guiñazú. La cita es este mismo lunes a las 12:45.

► TE PUEDE INTERESAR: Las cautelares que Mendoza tiene pendientes avanzan en la Corte Suprema de Justicia