También en Mendoza convocan para marchar el martes en defensa de la educación pública

La movilización en nuestra provincia es motorizada por la propia UNCuyo, que si bien no dará asueto, "liberará" de tareas tanto a docentes como no docentes y alumnos que decidan participar de la manifestación. No habrá sanciones ni se computarán faltas.

Además de la casa de estudios, la convocatoria a marchar el martes partió también de agrupaciones estudiantiles de casi todos los partidos, de asociaciones docentes y sindicales y de organizaciones sociales.