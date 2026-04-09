Tadeo García Zalazar reiteró que los alumnos con alto ausentismo deberán ir a clases en diciembre

ausentismo escolar1 Informe de Argentinos por la Educación.

Alto ausentismo escolar

El documento que dio a conocer Argentinos por la Educación reflejó que entre 2022 y 2024, el porcentaje de alumnos con 15 faltas o más a octubre aumentó de 44% a 51% en todo el país.

Discriminado por cantidad de días de faltas, nuestra provincia tiene 10% de alumnos que no registraron inasistencias; 39% con menos de 5 faltas; 28% de 15 a 19 ausencias; 17% con 20 a 29 y 16% con 30 o más.

El informe se refiere a la cantidad de inasistencias en el nivel secundario. En el caso de Mendoza, el límite para no perder la condición de alumnos regular es de 20 inasistencias que se puede extender a 28 si las faltas han sido justificadas.

"Estamos mejor que los promedios nacionales", fue la primera reflexión de Tadeo García Zalazar y de inmediato recordó que "en Mendoza este año tomamos la decisión de que los alumnos tienen la obligatoriedad de 80% de asistencia a clases".

"Y los que no cumplan -advirtió el ministro- van a tener que recuperar saberes y conocimientos en diciembre, mes que antes se dejaba solo para los que se llevaban materias o tenían que cumplir con unidades o contenidos que no aprobaron".

tadeo garcia zalazar2 Tadeo García Zalazar, ministro de Educación, Cultura e Infancias y DGE (Dirección General de Escuelas).

Advertimos que después de la pandemia se relajó mucho la obligatoriedad de asistir a clases y se relajó la exigencia de los padres a sus hijos Advertimos que después de la pandemia se relajó mucho la obligatoriedad de asistir a clases y se relajó la exigencia de los padres a sus hijos

Tadeo hizo hincapié en que el "colegio no es solo contención. En el nivel primario se les da merienda o desayuno y en algunos casos el almuerzo. Es decir que hay una importancia no sólo en lo pedagógico, sino en la alimentación".

Son 60.000 raciones diarias de almuerzo y 230.000 de desayuno y merienda las que entrega la DGE.

García Zalazar explicó que "el año pasado tuvimos 17% de ausentismo en el sistema escolar y ahora aspiramos a que esté entre el 10% y el 15%".

Admitió el funcionario que "ese 17% es muy alto. En 190 días son casi 38 días de ausentismo y si tomamos que cada mes tiene 22 días hábiles, son casi 2 meses de faltas, es mucho".

Finalmente contó que ya en la primaria se ha implementado un programa que consiste en que un docente por cada escuela llama a los padres de niños con muchas faltas y les explica la importancia de la asistencia a clases. "Está dando resultado", resumió.