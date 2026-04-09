El informe difundido en las últimas horas por la organización independiente Argentinos por la Educación respecto del alto porcentaje de ausentismo escolar en todo el país tuvo muchas repercuciones de las que Mendoza no quedó exenta.
Tadeo García Zalazar reiteró que los alumnos con alto ausentismo deberán ir a clases en diciembre
El tiular de la DGE recordó que este año se estableció que los estudiantes de todos los niveles deben completar por lo menos el 80% de asistencia a clases
Quien se refirió al tema fue Tadeo García Zalazar, ministro de Educación, Cultura e Infancias y DGE (Dirección General de Escuelas).
El funcionario recordó que este año en la provincia se estableció que en todos los niveles -inicial, primario y secundario- los alumnos que no alcancen el 80% de asistencia a clases deberán recuperar saberes y conocimientos en diciembre.
Alto ausentismo escolar
El documento que dio a conocer Argentinos por la Educación reflejó que entre 2022 y 2024, el porcentaje de alumnos con 15 faltas o más a octubre aumentó de 44% a 51% en todo el país.
Discriminado por cantidad de días de faltas, nuestra provincia tiene 10% de alumnos que no registraron inasistencias; 39% con menos de 5 faltas; 28% de 15 a 19 ausencias; 17% con 20 a 29 y 16% con 30 o más.
El informe se refiere a la cantidad de inasistencias en el nivel secundario. En el caso de Mendoza, el límite para no perder la condición de alumnos regular es de 20 inasistencias que se puede extender a 28 si las faltas han sido justificadas.
"Estamos mejor que los promedios nacionales", fue la primera reflexión de Tadeo García Zalazar y de inmediato recordó que "en Mendoza este año tomamos la decisión de que los alumnos tienen la obligatoriedad de 80% de asistencia a clases".
"Y los que no cumplan -advirtió el ministro- van a tener que recuperar saberes y conocimientos en diciembre, mes que antes se dejaba solo para los que se llevaban materias o tenían que cumplir con unidades o contenidos que no aprobaron".
Tadeo hizo hincapié en que el "colegio no es solo contención. En el nivel primario se les da merienda o desayuno y en algunos casos el almuerzo. Es decir que hay una importancia no sólo en lo pedagógico, sino en la alimentación".
Son 60.000 raciones diarias de almuerzo y 230.000 de desayuno y merienda las que entrega la DGE.
García Zalazar explicó que "el año pasado tuvimos 17% de ausentismo en el sistema escolar y ahora aspiramos a que esté entre el 10% y el 15%".
Admitió el funcionario que "ese 17% es muy alto. En 190 días son casi 38 días de ausentismo y si tomamos que cada mes tiene 22 días hábiles, son casi 2 meses de faltas, es mucho".
Finalmente contó que ya en la primaria se ha implementado un programa que consiste en que un docente por cada escuela llama a los padres de niños con muchas faltas y les explica la importancia de la asistencia a clases. "Está dando resultado", resumió.