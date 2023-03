El contexto favorable para los radicales se completa con el dato de que el PJ aún no define quién será su apuesta. Allí hay una fuerte puja de la interna peronista en la que se impondrían algunos referentes de La Cámpora que buscarán mejorar los números de la última elección en la que sólo lograron poco más del 18% de los votos, y cayeron aplastados por García Zalazar que consiguió más del 70%.

Tanto es así que en el equipo de gobierno ya resuenan 4 aspirantes y a ellos debe sumarse un legislador que desde hace tiempo reconoció que le entusiasma la idea de llegar a la comuna.

De los funcionarios que hoy conviven en el edificio comunal parecen posicionarse el director de Cultura e Industrias Creativas, Diego Gareca, que también fue ex ministro de Alfredo Cornejo; el titular de Obras Públicas, Diego Coronel y la secretaria de Desarrollo Humano, Florencia Santoni. Pero también asoma un candidato en el Concejo Deliberante, precisamente su presidente, Fabricio Cuaranta.

Además del edificio de la Legislatura aparece también el diputado provincial Diego Costarelli, que desde hace tiempo admite que lo seduce la idea de ser intendente, aunque haya dedicado los últimos 6 años a la tarea legislativa.

Como ya se ha dicho, en las comunas en las que no hay reelección, como es el caso de Guaymallén, Las Heras y el mismo Godoy Cruz -por citar las de más peso en el padrón electoral- la estrategia del radicalismo será escuchar la voluntad del intendente saliente y después sumarlo en la campaña a respaldar al candidato.

Por eso es que también en Godoy Cruz la predilección de Tadeo García Zalazar tendrá peso propio a la hora de ungir a su alfil.

Pero más allá de la elección que haga, en el equipo de campaña ya se muestran tranquilos con esta sucesión. Es que saben que Godoy Cruz "está ordenado, y no habrá internas después de la elección, acá los que no sean elegidos están dispuestos a trabajar junto al candidato, lo que no pasa en otras comunas que gobernamos", dicen por lo bajo y apuntan claramente a la ardiente interna que deberán sortear en Las Heras.

¿De la dirección de Cultura al sillón de intendente?

diego gareca.jpg El director de Cultura de Godoy Cruz, Diego Gareca, es el de mayor conocimiento de entre los posibles candidatos a suceder a Tadeo García Zalazar.

Si la opinión de Tadeo García Zalazar será determinante para elegir al próximo candidato de la UCR en Godoy Cruz, todo hace suponer que quienes vienen de su riñón y crecieron con él en la gestión municipal pueden tener más chances de ser ungidos.

Eso podría restringir las posibilidades y concentrar la mirada en una lista más corta de aspirantes, pero desde el entorno del intendente se encargaron de resaltar que "los 5 son parte de un mismo equipo que se gestó con Alfredo Cornejo" y a un mes de que se venza el plazo para presentar al candidato, dilatan la decisión y no se la juegan por nadie.

De los posibles sucesores el de mayor experiencia en gestión es el Director de Cultura, Diego Gareca, que en su hoja de ruta puede mostrar que trabajó en las 3 gestiones radicales de los últimos 24 años: se inició en 1999 con César Biffi, trabajó con Alfredo Cornejo y lo acompañó como ministro en su gobernación, y volvió a la comuna en la última gestión de Tadeo García Zalazar.

Ese rodaje político parece jugarle a favor, ya que en las últimas encuestas aparece como el de mayor conocimiento entre los radicales que quieren ponerse el traje de intendente. Es que justamente ese rol de hacedor cultural y defensor de los derechos humanos lo ha llevado a vincularse con distintos sectores sociales, culturales y barriales.

Desde su equipo parecen envalentonarse cuando muestran las encuestas y repiten una y otra vez un viejo lema de la política: "nadie puede votar lo que no conoce".

Si él fuese el elegido para dar la batalla electoral y lograra imponerse en las urnas haría historia porque se convertiría en el primer referente de la cultura en llegar a ser intendente en toda la provincia. Es más, habría que bucear más profundo en la política nacional e internacional para encontrar a un ex ministro o director de cultura que haya llegado a conducir una comuna, una provincia o un país. El ejemplo más cercano podría ser el de José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente de España que antes fue ministro de Cultura.

Godoy Cruz podría imitar a Santa Rosa

Entre las gestiones de la comuna Godoy Cruz y la de Santa Rosa hay notorias diferencias de idiosincracia que se fueron gestando con los años y con los gobiernos que las condujeron. Hoy sin ir más lejos, a la primera la conduce el presidente de la UCR provincial y a la segunda la presidenta del PJ, que por otro lado es la única intendenta de los 18 jefes comunales de la provincia.

Sin embargo, hay una posibilidad de que Godoy Cruz pueda imitar a al comuna del Este: podría convertirse en la segunda comuna conducida por una mujer.

Florencia Santoni junto a Tadeo García Zalazar.jpg Si la candidata fuese la directora de Desarrollo Humano, Florencia Santoni, y lograra imponerse en las urnas, sería la primera intendenta de la historia de Godoy Cruz.

Para que eso sea posible Tadeo García Zalazar, con la anuencia de Alfredo Cornejo, debería ungir como candidata a la Secretaria de Desarrollo Humano, Florencia Santoni. Ambos en distintos momentos, y en distintas entrevistas reconocieron que la idea no les desagrada.

Y es que los dos conocen la gestión de Santoni, que comenzó su carrera en la primer intendencia de Cornejo, pero adquirió preponderancia en las dos gestiones de Tadeo, primero como directora de Vivienda, luego como Subsecretaria de Gestión Social y más tarde como secretaria de Desarrollo Humano.

Ella fue protagonista en la relocalización de 12 asentamientos y en el cierre del vaciadero municipal, lo que se conoció popularmente como el pozo del Campo Papa, y el programa de recuperadores urbanos.

Santoni es de las más jóvenes del equipo de gobierno, tiene 41 años y es profesora de Letras. Desde su entorno se muestran cautelosos sobre la posibilidad de que sea la ungida, aunque se encargan de resaltar que el sólo hecho de que se pueda elegir a una mujer como candidata muestra que la paridad que hay en la gestión municipal ha dado frutos.

Un candidato surgido de la cantera de la Franja Morada

El presidente del Concejo Deliberante de Godoy Cruz, Fabricio Cuaranta, se formó políticamente al lado de Tadeo García Zalazar, con quien no sólo compartió parte de la carrera en Ciencias Políticas sino que militó en la Franja Morada, y de hecho fue alumno en las cátedras que deba Alfredo Cornejo como profesor universitario.

Tadeo García Zalazar y Fabricio Cuaranta.jpg El presidente del Concejo Deliberante de Godoy Cruz, Fabricio Cuaranta es de los soldados de Tadeo que se anotan para sucederlo.

Por tanto se podría decir que de los candidatos podría ser el que más proviene del riñón del intendente. En la comuna pasó del departamento de Transporte, a ser secretario Legal y Técnico del intendente y luego a presidir el Concejo, puesto que acaba de renovar hace pocos días.

En el medio fue secretario de Bienestar Universitario en la gestión de Daniel Pizzi como rector de la Universidad Nacional de Cuyo, y en Godoy Cruz lo definen como un cuadro técnico, con un perfil similar al del mismo intendente.

Es claro que Cuaranta es uno de los "soldados" con los que García Zalazar cuenta en su equipo, pero también es evidente que aún cuando no fuese el elegido se anota para trabajar por quien se convierta en el próximo candidato radical a la intendencia.

Del equipo de Tadeo en la Legislatura

Cuando se piensa en el equipo que García Zalazar ha ido forjando en los 8 años de sus dos gestiones, es común que se mire hacia adentro de la comuna. Pero lo cierto es que el intendente que preside la UCR también gestó su equipo en la Legislatura, y de allí sale otro posible sucesor, el diputado Diego Costarelli.

Diego Costarelli.jpg El diputado provincial Diego Costarelli, es del equipo de Tadeo en la Legislatura y también quiere medirse el traje de intendente.

El legislador es de esos funcionarios multifacéticos que no le pone cara fea a ningún cargo. De hecho empezó su carrera en Godoy Cruz siendo director del Cementerio, pasó por Transporte, fue secretario privado de Cornejo y más tarde director de Relaciones con la comunidad. También pasó por la dirección de Ambiente, y fue de los que comenzó con el saneamiento del pozo del Campo Papa, cuando en la zona vivían más de 200 familias.

De esos cargos, Costarelli pasó a ser coordinador de Gabinete en la gobernación de Cornejo y en el 2017 se convirtió en senador provincial. Desde su equipo aseguran que quien lo propuso para estar en la lista del tercer distrito electoral, que incluye a Godoy Cruz fue Tadeo, y que también fue él quien incidió para que se le renovara el mandato como diputado provincial, cargo en el que asumió en el 2021 y que caduca en el 2025.

Para mostrar que además de sostener una buena relación con Cornejo también es "un tadeísta más" desde su entorno sacan a relucir un puñado de leyes que Costarelli impulsó a pedido del intendente de Godoy Cruz.

Con la exposición que da hacer obra pública

La triada de Diegos que aspiran a ser intendentes se termina de completar con Diego Coronel, hoy secretario de Obras de la comuna.

Diego Coronel director de Obras de Godoy Cruz.jpg Diego Coronel es el director de Obras de la comuna, y busca diferenciarse con un perfil más técnico que político.

El funcionario que también salió de la Facultad de Ciencias Políticas, es de los que tiene un perfil más técnico que político. Además de tener esa licenciatura, hizo una maestría cuya tesis se centró en la gestión ambiental de Godoy Cruz del 2015 al 2019. De hecho antes de que Tadeo dividiera las direcciones de su gestión -para incorporar la paridad de género-, Coronel comandaba la dirección de Obras Públicas y Ambiente, que luego se dividió en dos.

Por tanto, es probable que Coronel tenga como fortaleza ser uno de los directores de mayor exposición por ser quien conduce las obras de la comuna, y a la par es de los que más entiende en el tema de cuidado del ambiente, que se ha transformado en la estrella emblemática de las gestiones de García Zalazar, que se ha preocupado por orientar sus políticas para que cumplan con los objetivos de desarrollo sostenible.

Si eso influye en la futura elección del intendente saliente se sabrá en menos de un mes, pero lo cierto es que Coronel, como el resto de los contendientes para quedarse con el sillón de intendente pueden mostrar que son de los que "hicieron la colimba con Alfredo" y se convirtieron en soldados con Tadeo.

En el PJ también suenan 5 nombres, pero aún no hay definiciones

El Peronismo mendocino sabe a las claras que la contienda en Godoy Cruz podría ser de las más duras que tendrá que sortear en las próximas elecciones provinciales.

Puede ser que eso, y el mal recuerdo de los resultados que lograron en los comicios del 2019 influya para que aún no se defina quién será su candidato, si es que logran una lista de unidad, o en su defecto quiénes irán a las PASO.

Días atrás La Cámpora reunió a la militancia para ir sondeando quienes podrían consolidarse para dar esa batalla.

Reunión de La Cámpora en Godoy Cruz.jpg La Cámpora se reunió días atrás en Godoy Cruz con la premisa de ir definiendo quién podría ser el candidato o candidata del peronismo en esa comuna, que desde hace 24 años es un bastión radical.

Sin embargo, por ahora sólo hay proyectos. Entre ellos aparece Darío Sanfilippo, que tiene el respaldo de la CTA y del secretario gremial del SUTE, Gustavo Correa.

Por otro lado aparece Ariel Poves, que fue secretario de Hacienda del intendente de La Paz, Fernando Ubieta, pero que es oriundo de Godoy Cruz y está recorriendo el departamento. Este posible candidato tendría el aval del ex vicegobernador Carlos Ciurca.

Por el lado del kirchnerismo y de la cantera de La Cámpora asoman dos concejales, Gabriela Malinar y Martín González, pero aún no se define quién representará a ese espacio político.

Otro aspirante que también está mostrando sus intenciones de ser candidato es el contador Carlos Salinas, un histórico dirigente del peronismo de la época del ex intendente godoycruceño, Rubén Montemayor.