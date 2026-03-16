Cornejo y García Zalazar le llevaron fondos e insumos a Lo Presti para escuelas de Las Heras
El gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, acordaron con el intendente Francisco Lo Presti inversiones para escuelas de Las Heras
El gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, acordaron con Francisco Lo Presti, intendente de ese departamento, el destino de esas partidas, cuyo monto no se espeficó.
Además, 11 escuelas -8 secundarias y 3 primarias- recibieron material deportivo.
Obras para escuelas de Las Heras
Desde la Municipalidad de Las Heras explicaron que realizarán distintas obras de infraestructura, reparación y mantenimiento en escuelas del departamento. Se incluyen veredas, cordón cuneta, rampas, pavimento, forestación y obras de saneamiento e iluminación en los entornos escolares.
También se avanzará en la construcción y remodelación de centros educativos de primera infancia. Asimismo, se realizarán instalaciones de agua, electricidad, gas y sanitarias, limpieza de tanques, desagote de pozos, cerramientos y refacciones en cubiertas de techos.
Finalmente, se harán tareas de pintura general y se comprarán e instalarán aires acondicionados, calefactores, calefones, termotanques y calderas.
García Zalazar reiteró "la importancia del trabajo articulado con los municipios para fortalecer la infraestructura escolar y la calidad educativa en toda la provincia".
"Los municipios colaboran con obras de infraestructura y mejoras del entorno escolar, como iluminación, veredas o cierres perimetrales”, sumó.
El ministro subrayó el compromiso de las comunidades educativas y agradeció “el trabajo de las cooperadoras y de las familias que acompañan a las escuelas”.
A su turno, el intendente de Las Heras destacó la importancia de que los recursos destinados a educación se traduzcan en acciones concretas y sostuvo que “los fondos educativos que llegan deben volver a la educación, y eso es lo que estamos haciendo”.
Lo Presti explicó que el municipio trabaja en distintas líneas de acompañamiento a las instituciones educativas y señaló que esto se realiza “no solo con infraestructura, sino también acompañando el desarrollo deportivo y educativo de las escuelas”.