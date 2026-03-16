Cornejo y García Zalazar le llevaron fondos e insumos a Lo Presti para escuelas de Las Heras

garcia zalazar, cornejo y lo presti Tadeo García Zalazar, Alfredo Cornejo y Francisco Lo Presti acordaron obras y financiamiento para reparar escuelas en Las Heras. Foto: Gobierno de Mendoza

Obras para escuelas de Las Heras

Desde la Municipalidad de Las Heras explicaron que realizarán distintas obras de infraestructura, reparación y mantenimiento en escuelas del departamento. Se incluyen veredas, cordón cuneta, rampas, pavimento, forestación y obras de saneamiento e iluminación en los entornos escolares.

También se avanzará en la construcción y remodelación de centros educativos de primera infancia. Asimismo, se realizarán instalaciones de agua, electricidad, gas y sanitarias, limpieza de tanques, desagote de pozos, cerramientos y refacciones en cubiertas de techos.

Finalmente, se harán tareas de pintura general y se comprarán e instalarán aires acondicionados, calefactores, calefones, termotanques y calderas.

García Zalazar reiteró "la importancia del trabajo articulado con los municipios para fortalecer la infraestructura escolar y la calidad educativa en toda la provincia".

elementos para escuelas dge Material deportivo para escuelas de Las Heras. Foto: Gobierno de Mendoza

"Los municipios colaboran con obras de infraestructura y mejoras del entorno escolar, como iluminación, veredas o cierres perimetrales”, sumó.

El ministro subrayó el compromiso de las comunidades educativas y agradeció “el trabajo de las cooperadoras y de las familias que acompañan a las escuelas”.

A su turno, el intendente de Las Heras destacó la importancia de que los recursos destinados a educación se traduzcan en acciones concretas y sostuvo que “los fondos educativos que llegan deben volver a la educación, y eso es lo que estamos haciendo”.

Lo Presti explicó que el municipio trabaja en distintas líneas de acompañamiento a las instituciones educativas y señaló que esto se realiza “no solo con infraestructura, sino también acompañando el desarrollo deportivo y educativo de las escuelas”.