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Educación y obras

Cornejo y García Zalazar le llevaron fondos e insumos a Lo Presti para escuelas de Las Heras

El gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, acordaron con el intendente Francisco Lo Presti inversiones para escuelas de Las Heras

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
El gobernador Alfredo Cornejo participó de actividades lúdicas en una escuela de Las Heras.

El gobernador Alfredo Cornejo participó de actividades lúdicas en una escuela de Las Heras.

Foto: Gobierno de Mendoza

Las Heras se sumó esta semana al reparto de los fondos del financiamiento educativo 2026.

El gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, acordaron con Francisco Lo Presti, intendente de ese departamento, el destino de esas partidas, cuyo monto no se espeficó.

Además, 11 escuelas -8 secundarias y 3 primarias- recibieron material deportivo.

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Tadeo García Zalazar, Alfredo Cornejo y Francisco Lo Presti acordaron obras y financiamiento para reparar escuelas en Las Heras.

Tadeo García Zalazar, Alfredo Cornejo y Francisco Lo Presti acordaron obras y financiamiento para reparar escuelas en Las Heras.

Obras para escuelas de Las Heras

Desde la Municipalidad de Las Heras explicaron que realizarán distintas obras de infraestructura, reparación y mantenimiento en escuelas del departamento. Se incluyen veredas, cordón cuneta, rampas, pavimento, forestación y obras de saneamiento e iluminación en los entornos escolares.

También se avanzará en la construcción y remodelación de centros educativos de primera infancia. Asimismo, se realizarán instalaciones de agua, electricidad, gas y sanitarias, limpieza de tanques, desagote de pozos, cerramientos y refacciones en cubiertas de techos.

Finalmente, se harán tareas de pintura general y se comprarán e instalarán aires acondicionados, calefactores, calefones, termotanques y calderas.

García Zalazar reiteró "la importancia del trabajo articulado con los municipios para fortalecer la infraestructura escolar y la calidad educativa en toda la provincia".

elementos para escuelas dge
Material deportivo para escuelas de Las Heras.

Material deportivo para escuelas de Las Heras.

"Los municipios colaboran con obras de infraestructura y mejoras del entorno escolar, como iluminación, veredas o cierres perimetrales”, sumó.

El ministro subrayó el compromiso de las comunidades educativas y agradeció “el trabajo de las cooperadoras y de las familias que acompañan a las escuelas”.

A su turno, el intendente de Las Heras destacó la importancia de que los recursos destinados a educación se traduzcan en acciones concretas y sostuvo que “los fondos educativos que llegan deben volver a la educación, y eso es lo que estamos haciendo”.

Lo Presti explicó que el municipio trabaja en distintas líneas de acompañamiento a las instituciones educativas y señaló que esto se realiza “no solo con infraestructura, sino también acompañando el desarrollo deportivo y educativo de las escuelas”.

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