Suarez hizo oficiales los cambios en la RTO para que algunos vehículos puedan hacerla cada 2 años

El Ejecutivo expresó que los chequeos deberán regirse por el artículo 34 de la ley nacional 24.449 (concretamente, los puntos 1,2 y 3 de su reglamentación); y que a partir de los próximos días, la revisión deberá atender a la disposición 26-E/2018 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La misma expresa qué tipos de vehículos necesitan hacer estos controles para circular, y en qué plazo debe cargarse en la base de datos si efectivamente están aptos para hacerlo.

RTO Mendoza revisión técnica.jpg La Cámara de RTO anunció qua ya hay despidos en los talleres, supuestamente porque la cantidad de gente que acude no es la esperada.

"La Revisión Técnica Obligatoria Periódica para las unidades particulares tendrá una vigencia efectiva de veinticuatro meses a partir de la fecha de revisión, cuando la antigüedad del vehículo no exceda los siete años desde su patentamiento inicial; para los vehículos de mayor antigüedad tendrá una vigencia efectiva de doce meses", es el texto que describe la nueva fórmula.

Concretamente, entonces, alguien que compra un auto cero kilómetro tiene tres años de gracia en los que no deberá pasar por la revisión. Entre los tres y los siete años de antigüedad para ese rodado, sólo debería hacerla cada dos años. Y una vez que sobrepasa esos siete años de antigüedad (en 2023 los cumplen los que fueron fabricados en 2016, por ejemplo) entonces sí deben comenzar a hacerlo cada año.

► TE PUEDE INTERESAR: Suarez confirmó que impulsará cambios a la RTO en Mendoza: "Algunos podrán hacerla cada dos años"

"Nosotros no podemos cambiar unilateralmente las condiciones de la RTO porque es una ley nacional a la que nosotros adherimos. La oblea que se emite es nacional", había dicho a UNO el secretario de Servicios Públicos Natalio Mema, días atrás. "Y si nosotros hacemos cambios, tienen que estar certificados por la Agencia de Seguridad Vial, porque de otra manera la oblea no sería válida en el resto del país, ni en los países limítrofes. No depende de nosotros", advertía el funcionario. Eso mismo expresó Suarez en la mañana del martes cuando anunció que impulsaría la modificatoria.

En los últimos días del año ya circulaba en la provincia el rumor de que este cambio estaba a punto de darse. Se dijo desde fuentes oficiales que había intenciones de cambiar los tiempos para que, entre otras cosas, el trámite fuese menos engorroso hacia los conductores. Sobre todo en la previa al comienzo de este 2023, cuando tanto las multas como los chequeos en cuestión aumentaron.

rto-revision-tecnica-obligatoria-3jpg.jpg Según Eduardo Toranzo, de la Cámara de RTO, la gente que hizo el chequeo días antes del cambio, deberá hacerlo nuevamente, porque la oblea no cambia su vigencia. Es decir, de acuerdo a sus palabras, que no quedarían alcanzados por el cambio.

La decisión fue empujada también por el PRO mendocino, que a través de su jefe de bancada en Diputados, Gustavo Cairo, llevó adelante varios pedidos intentando que esto se cambiara. La diferencia entre la solicitud del legislador y lo que busca el Ejecutivo local es que aquellos pretendían hacer la revisión cada 36 meses (o sea 3 años) y Suarez impulsó hacerla cada dos.

Tras ese acercamiento (y en días en que el PRO no estaba tan enfrentado al radicalismo como ahora), hubo una serie de reuniones que fue clave para este avance. De hecho existieron encuentros en el Cuarto Piso de Casa de Gobierno junto al diputado nacional Omar De Marchi en las que se trató esta posible modificación. La última palabra fue que, tal como ahora anunció Suarez, se iría a la Nación a pedir el cambio.

► TE PUEDE INTERESAR: Al menos 10 vehículos reventaron sus ruedas por una seguidilla de pozos sobre en la ruta 7