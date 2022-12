El Gobierno analiza implementar cambios en las exigencias de la RTO en los primeros meses del 2023

Ese cambio es lo que había planteado el Gobierno provincial en la Asamblea del Consejo Nacional de Seguridad Vial que se hizo a fines de noviembre en Posadas, Misiones.

"Esa modificación es la que podría hacerse, porque nosotros no podemos cambiar unilateralmente las condiciones de la RTO porque es una ley nacional a la que nosotros adherimos. La oblea que se emite es nacional y si nosotros hacemos cambios tiene que estar certificados por la Agencia de Seguridad Vial, porque de otra manera la oblea no sería válida en el resto del país, ni en los países limítrofes. Por eso ya iniciamos las gestiones y esperamos poder implementarlo en breve, probablemente en los primeros meses, pero no depende de nosotros", advirtió el titular de Servicios Públicos, Natalio Mema.

Es que si bien el cambio de reglamentación en Mendoza se haría sólo con una resolución firmada por Mema, en el Gobierno no quieren quedar off side, ni avanzar con modificaciones con las que luego haya que dar un paso atrás.

Sucede que si bien el decreto reglamentario nacional de la RTO establece que los vehículos de entre 3 y 7 años podrán hacerla cada dos años, en la última Asamblea del Consejo Federal de Seguridad Vial, que se hizo a fines de noviembre pasado en Posadas, Misiones, sólo Mendoza y Santa Cruz pidieron plegarse a esa exigencia el resto de las provincias se inclinaron por exigir que todos los vehículos de más de 3 años la hagan anualmente. Por tanto en Mendoza aguardan esas definiciones de la agencia nacional para no avanzar en vano, si es que pudiera modificarse el decreto nacional por la presión de la mayoría de las provincias.

"Pasa que la reglamentación de la provincia es más restrictiva incluso que lo que establece el decreto reglamentario nacional que ya prevé que los vehículos de hasta 7 años puedan hacerla cada 24 meses. Con lo cual con modificar esa resolución bastaría para modificar la reglamentación y la implementación en Mendoza", insistió Cairo, en una reciente charla que mantuvieron con Mema.

Pero más allá de la autorización nacional a flexibiliar la RTO en Mendoza, al Gobierno le preocupa generar incertidumbre o especulación en los 280.000 mendocinos que ya hicieron la RTO en este primer año en que se exigió con sanciones a quienes no la tuviesen y también entre los que aún no acuden a realizarla.

Qué cambios en la RTO proponían los referentes del PRO

omar de marchi rodolfo suarez.jpg A principios de diciembre, el gobernador Rodolfo Suarez se reunió con legisladores del PRO, encabezados por Omar De Marchi, para acordar flexibilizar la exigencia anual de la RTO.

Ablandar las exigencias en la implementación de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) es una bandera política que viene agitando el PRO mendocino desde hace tiempo.

El proyecto de autoría del diputado Gustavo Cairo propone que la Revisión Técnica Obligatoria sea cada cinco años en los vehículos de hasta 10 años de antigüedad y cada tres años a los que tengan una antigüedad superior a los 10 años. Ampliando por consiguiente el plazo de gracia para los automóviles 0 km de 36 meses (3 años) a 60 meses (5 años).

Pero como ese proyecto no avanzaba, los legisladores que lidera el diputado nacional Omar De Marchi, mediante una carta le solicitaron al gobernador Rodolfo Suarez "brindar un alivio a la población con plazos que hagan más razonable esta exigencia que por sí misma es polémica".

Este pedido surge luego de que el 2 de diciembre en Casa de Gobierno, el gobernador reconociera a un grupo de legisladores nacionales y provinciales del PRO,, que "la exigencia anual de realizar la RTO es una medida exagerada que requiere una urgente modificación".

Aumento de valores de la RTO desde el 1 de enero de 2023

Según un informe realizado por Marcela Navarro para El Siete, la demanda en los talleres de revisión técnica es hasta un 50% menor a la que se registraba en esta misma época en el 2021.

Así lo confirmó Federico Marengo, responsable del taller ELFE RTO de Las Heras. "La gente sigue haciendo la RTO aunque hay un 50% menos de afluencia que el año pasado, aproximadamente", expresó.

Puntualmente la revisión pasa por el chequeo de carrocería, sistema de luces, tren delantero, frenos y contaminación. Y tiene una duración de entre 20 y 25 minutos.

Hasta el 31 de diciembre el valor de la RTO para autos es de $3.267, mientras que a partir del 1 de enero pasará a ser de $5.880.