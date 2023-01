Suarez confirmó que impulsará cambios a la RTO en Mendoza: "Algunos podrán hacerla cada dos años

"Eso es lo que creemos que va a aprobar la Nación, dependemos de ello", manifestó el sancarlino en diálogo con Radio Nihuil. En ese mismo sentido se habían expedido desde la Secretaría de Servicios Públicos ante una consulta de UNO días atrás. Es aquella entidad la que tiene la última palabra frente a todo cambio en la legislación. En primer lugar, porque es una normativa nacional; y en segundo término, porque es el órgano que expide las obleas de circulación.

rto-revision-tecnica-obligatoria-3jpg.jpg Las revisiones podrían pasar a hacerse cada dos años, en lugar de tres.

En los últimos días del año circuló en la provincia el rumor de que este cambio estaba a punto de darse. Aunque afirmaron que no depende de autoridades locales, algo que ratificó el propio gobernador en esta oportunidad, sí se dijo desde fuentes oficiales que había intenciones de cambiar los tiempos para que, entre otras cosas, el trámite fuese menos engorroso hacia los conductores.

La decisión fue empujada también por el PRO mendocino, que a través de su jefe de bancada en Diputados, Gustavo Cairo, llevó adelante varios pedidos intentando que esto se cambiara. La diferencia entre la solicitud del legislador y lo que busca el Ejecutivo local es que aquellos pretendían hacer la revisión cada 36 meses (o sea 3 años) y Suarez estará impulsando hacerla cada dos.

Tras ese acercamiento (y en días en que el PRO no estaba tan enfrentado al radicalismo como ahora), hubo un acercamiento que fue clave para este avance. De hecho existieron reuniones en el Cuarto Piso de Casa de Gobierno en las que se trató esta posible modificación. La última palabra fue que, tal como ahora anunció Suarez, se iría a la Nación a pedir el cambio.

► TE PUEDE INTERESAR: Suarez recibió a De Marchi para trabajar juntos en el cambio de los plazos de vigencia de la RTO

Actualmente, el trámite debe realizarse todos los años en Mendoza. Así quedó dispuesto cuando se reglamentó la adhesión local a la ley. Sin embargo, en muchas provincias del país se tomaron como parámetro los 24 meses, por lo que en distintos lugares se realiza cada un tiempo mayor al que el que tienen los mendocinos. La idea es sumarse a eso.

"Vamos hacia un mecanismo en el que no haya que realizar RTO hasta el tercer año de antigüedad de los vehículos", explicó el gobernador. "Pero para los autos que tengan entre tres y siete años, habrá que realizarla cada dos", dijo.

gustavo cairo.jpg Gustavo Cairo, el diputado que impulsó el pedido de cambios en la RTO a Suarez.

Esta extensión de los plazos podría impactar, si bien no de inmediato, en el primer trimestre del 2023. Es algo que no dejaría conformes a los dueños de los talleres que hacen los exámenes, porque aseguran que, con tantas idas y vueltas (respecto a si se pide o no, y si hay o no multas efectivas), muchas personas han desistido directamente de acudir a chequear sus vehículos.

Entre Navidad y Año Nuevo, fechas en las que hubo operativos de seguridad con más de 2.000 efectivos en las calles, no se hicieron más de 45 multas por falta de RTO. La mayoría de ellas se hizo el 24 de diciembre, y en el marco de un avance del Ministerio, que había advertido que aumentaría el número de sanciones.

► TE PUEDE INTERESAR: El PRO presionó a Suarez por cambios en la RTO con una carta de los jefes de bloque en la Legislatura