Suarez e Isgro analizan dos caminos: irse del Coirco o volver con otra propuesta por Portezuelo

La respuesta del ministro expresó que hay un segundo camino: no sólo está la chance de abandonar el organismo (como anticipó Suarez en radio Nihuil), sino que también se puede insistir con una nueva posibilidad. De eso se trata el análisis que pretende hacer y al que, de acuerdo sus palabras, deben someterse las otras jurisdicciones, “aunque con Mendoza tomando su propia decisión”, aclaró.

La devolución de Isgro fue ante la consulta sobre una “apurada” que desde La Pampa le quieren hacer al Ejecutivo local. Desde hace dos semanas, funcionarios del gobernador Sergio Ziliotto están expresando que deberían apretarse los plazos para definir cómo se sigue en torno al proyecto. Sugieren que en un lapso de 60 días, los consejeros “pro Portezuelo” deberían dejar en claro si van a hacer los estudios de impacto ambiental, o si deciden no hacer la presa.

En Mendoza no recogen ese guante. "Lo que la Pampa está pidiendo, esta rápida expedición a nosotros, no está dentro de los patrones correctos", aseguró el funcionario. Eso quiere decir que al sur de Malargüe pueden seguir esperando, porque el Gobierno no tiene intenciones de asegurarles su próximo movimiento. Debe recordarse que, públicamente, sólo se conoce que la idea es seguir peleando por la central hidroeléctrica -con menores dimensiones y casi la mitad del presupuesto-, y a su vez, destinar parte de los fondos a construir la central El Baqueano, en San Rafael.

Chau, Coirco

A Suarez se lo habían pedido distintos actores políticos de Mendoza. Omar De Marchi fue uno de ellos, por ejemplo: irse del Comité del Río Colorado y avanzar por cuenta propia con la construcción de la obra. Sin embargo, no es tan fácil hacer eso, porque son varios los especialistas refiriendo que todo el convenio (el que garantiza terminar de cobrar los 1.023 millones de dólares) está sujeto a la permanencia en esa entidad.

"Instruimos a la Asesoría Letrada para que estudie la posibilidad de salir definitivamente del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado", fue la frase puntual del mandatario cuando habló en Nihuil. Es la primera consecuencia concreta de esta gestión ante las constantes idas y vueltas a las que la han sometido tanto La Pampa como el Gobierno nacional. La segunda fue el faltazo al acto en Lavalle hace casi una semana.

Sin embargo, no es una idea nueva. Apenas el comité decidió exhumar el planteo pampeano -en la recordada reunión de junio 2020; la que trabó todo- Suarez ya había salido a marcar el terreno y a proponer la opción del adiós. En una entrevista que concedió el 7 de julio, o sea, sólo dos semanas después del revés en la junta, afirmó que había hablado con los diputados nacionales por Mendoza de analizar esa salida. Entre esos dirigentes estaba Alfredo Cornejo, que hasta 2021 se mantuvo en la Cámara Baja del Congreso.

"Respetemos los metros cúbicos que nos corresponden del río Grande y listo", se escuchó decir a De Marchi por ese entonces. Difícil que fuese tan sencillo, porque, sacando el problema de los fondos -que en teoría no llegarían ante una Mendoza "emancipada"- es casi obvio que La Pampa recurriría a la Corte Suprema para frenarlo todo. Es más: Mendoza ni siquiera cumple con los 3,2 metros cúbicos de escurrimiento que ese mismo tribunal obliga a brindarle a sus vecinos actualmente.

La respuesta en la provincia es que ese nivel de agua, por la crisis hídrica y la bajas nevadas, es simplemente imposible de lograr.