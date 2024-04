Suarez cuestionó la compra de aviones y los aumentos a funcionarios tras el dietazo de senadores

►TE PUEDE INTERESAR: Tras ascender a Adorni, Milei premió a otro funcionario y le dio rango de ministro

Su opinión es que se trata de una "falta de empatía" por parte de la política dado que hay "gente que la está pasando mal y no corresponde".

rodolfo suarez mariana juri.jpg Rodolfo Suarez y Mariana Juri, senadores radicales por Mendoza en el Congreso Nacional.

Duras críticas a los gastos selectivos del Gobierno nacional

Rodolfo Suarez planteó las contradicciones que ve en el presidente Javier Milei en cuanto a los gastos y los ajustes que realiza el Gobierno. "El presidente se desacopló de las paritarias nacionales y le dio un aumento al vocero presidencial (Manuel Adorni) de más de $5 millones. Eso fue lo que desencadenó esto", dijo sobre la decisión de los senadores de tratar el aumento de dieta a mano alzada en el recinto.

"Ese fue el argumento de algunos senadores: cómo un vocero que no representa a nadie, que tiene un trabajo que no es ni intelectual propio porque tiene que transmitir lo que le dicen que diga, va a cobrar más que un senador. Eso es lo que manifestaban", transmitió Suarez.

Y reconoció que "hay contradicciones" entre lo que dice el Gobierno nacional y lo que hace. De hecho este viernes también se conoció el ascenso a rango ministerial del secretario de prensa Eduardo Serenellini, quien pasará a cobrar más de $5 millones de salario. Hace 10 días Milei había hecho lo mismo con las secretarías General y de Legal y Técnica.

"En este momento, si a alguien hay que aumentarle los sueldos es a los jubilados. Y tampoco hay que comprar aviones porque no es un momento oportuno ni es una política pública necesaria para la Argentina y nadie sabe cuáles son los costos de eso", cuestionó involucrando en ello a otro mendocino sin nombrarlo: Luis Petri, el ministro de Defensa que se encargó de esa operación.

Luis Petri Dinamarca avión.jpg

►TE PUEDE INTERESAR: Luis Petri concretó la compra de 24 aviones F16 a Dinamarca: "Es para defender a los argentinos"

¿No les alcanza la dieta a los senadores?

Suarez explicó que hoy un senador recibe de bolsillo $1.300.000 y que los que viven en el interior cobran un plus de $400.000. "Por los traslados, el hotel y comer afuera en Buenos Aires, no alcanza", dijo. "En mi caso particular tengo un estudio y ejerzo la abogacía; y eso les pasa a otros senadores que tienen también otras actividades. Pero hay otros que no las tienen y con ese sueldo no les alcanza", expresó.

Suarez sobre la donación del sueldo

Según contó al aire en Canal 7, después de sorprenderse de la decisión del tratamiento del aumento de dieta, Suarez manifestó que no le parecía prudente. "Hay un divorcio entre la política y la gente".

Junto a la senadora Juri decidieron igual quedarse en el recinto "porque si uno se va no puede manifestar el no votar". Eso, dijo, les trajo "encontronazos con nuestros pares pero hemos actuado en base a nuestras convicciones".

Tras la votación, lo que hicieron en conjunto fue presentar una nota administrativa pidiendo no cobrar el aumento. Los efectos de ese procedimiento aún se desconocen pero Suarez aseguró que era la mejor opción porque "tampoco es creíble lo de cobrarlo y donarlo o sortearlo porque el senador se está beneficiando igual y queda bien".