Rodolfo Suarez y Mariana Juri pidieron que no les paguen el aumento aprobado por el Senado

"Finalizada la sesión en el Senado con Mariana Juri solicitamos a la Secretaría Administrativa analizar la posibilidad de no percibir el aumento, que no avalamos en la votación, para demostrar coherencia con el sentido de nuestro voto", indicó el ex gobernador en un mensajej que difundió en redes sociales.

Suarez y Juri fueron dos de lo que no dieron el sí al proyecto de resolución que dispuso el aumento de la dieta de los senadores. También lo hicieron algunos representantes del PRO y otros radicales, a pesar de que el presidente Javier Milei afirmara que sólo los miembros de la Libertad Avanza votaron en contra.