Suarez, Cornejo y Cobos acompañaron el lanzamiento de la precandidatura a presidente de Gerardo Morales

"Tendría que estar toda la Unión Cívica Radical acompañando a sus precandidatos, que son Gerardo Morales y Facundo Manes. Juntos por el Cambio se potencia cuando se potencia cada uno de sus espacios como lo hace por ejemplo Miguel Pichetto, del Peronismo Republicano", dijo Cobos hace apenas una semana.

Cornejo en lanzamiento de Morales.JPG Aplausos de Alfredo Cornejo ante una de las expresiones de Gerardo Morales. A su lado, Gustavo Posse, intendente de San Isidro.

Y sumó: "Yo no veo a un dirigente del PRO apoyando a Gerardo Morales o a Facundo Manes. No veo a Horacio Rodríguez Larreta o a Patricia Bullrich, o a Mauricio Macri -que aún no resolvió si se presenta- apoyando a los dirigentes radicales".

Finalmente las dudas se despejaron ya que Cornejo sí asistió, aunque fue notorio que no estuvo cerca de Cobos, con quien está distanciado.

El propio Cobos fue uno de los primeros en hablar tras el acto: "Teniendo un presidente radical se fortalece Juntos por el Cambio. Cada espacio debe llevar su candidato: la Coalición Cívica, el PRO, el radicalismo, el Peronismo Republicano... Cada uno acompañando su candidato y después al que resulte ganador de las PASO, lo apoyaremos todos".

Gerardo Morales, el primer radical en formalizar su precandidatura

Gerardo Morales.jpg Gerardo Morales en su lanzamiento.

Morales, quien es presidente de la Unión Cívica Radical, reunió en el teatro Gran Rex de la ciudad de Buenos Aires a referentes de Juntos por el Cambio de todo el país para lanzar oficialmente su candidatura nacional.

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y los principales dirigentes del radicalismo se dieron cita en el teatro porteño para acompañar la postulación de Morales, el primero de los integrantes de la UCR que formaliza sus aspiraciones presidenciales.

Entre los asistentes estuvieorn el senador nacional Martín Lousteau; el jefe de los diputados nacionales de la UCR, Mario Negri; y los dirigentes partidarios Federico Storani, Facundo Suárez Lastra y Ricardo Gil Lavedra, entre otros.

Los colores blanco y rojo coparon la avenida Corrientes entre Suipacha y Esmeralda, donde se ubica el teatro, y decenas de militantes portaron remeras con la inscripción "Mística", para respaldar la aventura electoral del mandatario jujeño.

"Demos vuelta la Argentina", fue la consigna de la convocatoria de Morales para el lanzamiento formal de su precandidatura presidencial, con la que competirá con los postulantes del PRO y buscará quedarse con el tícket rumbo al 22 de octubre octubre luego de las PASO del 13 de agosto.

También Lilita Carrió acompañó a Gerardo Morales

Morales y Lilita Carrió.jpg Lilita Carrió estuvo con Gerardo Morales antes del acto, en los vestuarios del Gran Rex, en Buenos Aires.

"Vengo a felicitar la candidatura de Gerardo Morales. Es indispensable la preservación de la identidad de Juntos por el Cambio para evitar ambos extremos", afirmó Carrió, que visitó al gobernador en los camarines antes del acto, acompañada por el diputado nacional Maximiliano Ferraro, la diputada provincial por el mismo espacio, Maricel Etchecoin y el concejal por La Matanza Hector Toty Flores.

Y agregó: "Estoy convencida de que la lucha por la libertad, la república, la democracia y los derechos humanos es un camino largo y difícil, pero que fue iniciado en la Argentina por Leandro N. Alem en el año 1880, con la formación del partido republicano. Vengo a felicitar la candidatura de Gerardo Morales, presidente de la Unión Cívica Radical, partido indisolublemente ligado a la historia de la Nación, a sus mejores presidencias (Marcelo T. De Alvear) y que la preservación de su identidad, como la de la nuestra, es indispensable para que la alianza de Juntos por el Cambio no se aleje ni a los extremos de la derecha y a los extremos de la izquierda".

