Suarez admitió su preocupación tras difundirse que fue espiado por el expolicía Zanchetta

"Se trata de un tema donde tiene que proceder la Justicia", añadió el gobernador, y avisó que si tiene que tomar medidas judiciales lo hará.

Ariel Zanchetta edit.png El expolicía Ariel Zanchetta está acusado por presunto espionaje legal.

El hilo que sobresale de la madeja

Según se especula, Zanchetta pertenecía una suerte de "patrulla silvestre" de agentes de inteligencia que reportaba información al dirigente Fabián "Conu" Rodríguez, allegado según algunas versiones a Máximo Kirchner y al diputado nacional Rodolfo Tailhade.

En el Consejo de la Magistratura, Tailhade ha sido uno de los que tuvo una postura conservadora respecto a las acusaciones contra el juez federal con competencia electoral de Mendoza, Walter Bento. No obstante, el legislador salió a responder que "no tiene absolutamente nada que ver" con Zanchetta, salvo "algunos mensajes por celular".

"Hace 17 días me apersoné ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi y le consulté si necesitaba mi declaración, pidiéndole que me citara de inmediato para lo que precisara. Zanchetta, que se presentó ante mí como periodista, me contactó de parte de un compañero y yo accedí a tener esos breves intercambios de mensajes que cesaron en noviembre de 2022", dijo Tailhade en una entrevista con Extra Tv.

Los otros "espiados"

La lista de personalidades que habrían sido espiadas por la estructura en la que operaba Zanchetta es larga, e incluye a Sergio Massa y Javier Milei, además de sindicalistas, periodistas y artistas. Hay gente del oficialismo y de la oposición.

La nómina también abarca al actual presidente, Alberto Fernández, a la ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y su contrincante en las PASO, el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta.

Se suman Juan Manuel Urtubey, Axel Kicillof, Gustavo Bordet, Gerardo Morales, Rodolfo Suarez, Gerardo Zamora, José Alperovich, Jorge Capitanich, Antonio Bonfatti, Omar Perotti, Gustavo Valdés, Elisa Carrió, Miguel Pichetto, Graciela Caamaño, Diego Santilli, Carolina Píparo, Florencio Randazzo, Cristian Ritondo, Joaquín de la Torre, Julio Garro, Néstor Grindetti y otros.

En la lista aparece el nombre del ex jefe de gabinete bonaerense Martín Insaurralde, junto a la esposa de Massa, Malena Galmarini; el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro; el diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman y el diputado nacional Máximo Kirchner.

También figuran los nombres de Jaime Méndez Curuchet, Mariano Cascallares, Julio Zamora, Amado Boudou, Mario Meoni, Mariano Recalde, Javier Iguacel, Felipe Solá, Alfredo Luenzo, Julieta Quintero Chasman, Luis Barbier, Daniel Lipovetzky".

El fiscal Gerardo Pollicita también consignó entre los funcionarios judiciales sobre quienes Zanchetta elaboró informes de inteligencia al procurador interino Eduardo Casal; el ex juez Rodolfo Canicoba Corral; el actual magistrado Sebastián Casanello; el fiscal Carlos Stornelli y su colega de Mercedes Juan Ignacio Bidone, hoy suspendido y condenado por actividades junto al falso abogado Marcelo D’Alessio.

En un acápite identificado como "funcionarios públicos" víctimas del espionaje aparecen "Victoria Tolosa Paz, Guillermo Dietrich, Alberto Remigio Abad, Martín Ocampo, Gustavo Arribas, Silvia Majdalani, José María Olazagasti, Matías Kulfas, Juan Martín Mena, Carla Vizotti, Sergio Berni, Santiago Cafiero, Carlos Castagneto, César Gerardo Milani, José Potocar, Juan Martín Paleo, Juan José Gómez Centurión y Nicolás Kreplak, entre otros".

El dictamen menciona entre los espiados a los periodistas — Jorge Fontevecchia, Claudio Savoia, Luis Novaresio, Roberto Navarro, el mendocino Christian Sanz, Ángel "Baby" Etchecopar y Pablo Duggan; y entre los empresarios a Angelo Calcaterra, Ernesto Clarens, Marcelo Tinelli, Alfredo Coto y Hugo Krajnc.

Entre los personajes vinculados con el mundo de la cultura y el espectáculo aparecen el ministro Tristán Bauer, Teresa Parodi, Alfredo Casero, David Adrián Martínez ("el Dipy"); también los dirigentes sociales Juan Grabois y Milagro Sala; y del ámbito del deporte: los ex presidentes de Boca Juniors y River Plate Daniel Angelici y Rodolfo D´Onofrio; el de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, y el titular de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

La enumeración también incluye a dirigentes sindicales como Hugo Moyano, Roberto Baradel, Pablo Micheli y Omar Plaini.

