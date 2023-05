Sólo 3 mujeres ocuparon cargos en poderes ejecutivos de Mendoza tras la vuelta a la democracia

Norma Trigo.jpg Norma Trigo fue intendenta de Santa Rosa dos veces: la primera, a cargo; la segunda, por el voto popular.

Es decir, las mujeres accedieron sólo al 1,5% de los cargos ejecutivos frente al 98,5 % de los varones.

Flor Destéfanis.jpg Flor Destéfanis, intendenta de Santa Rosa.

Diario UNO dialogó con dos representantes de la UNCuyo, Claudia García y Graciela Cousinet, quienes también han participado en política partidaria y dieron su opinión al respecto de este contundente dato.

La política, un espacio vedado a las mujeres

Cousinet es socióloga, fue decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales e integró durante mucho tiempo el partido Libres del Sur; fue diputada nacional. Hoy está alejada del trabajo partidario pero tiene una clara visión al respecto de política y género.

"La política fue históricamente un lugar reservado a los varones, el espacio público era para el varón, el rey, y todos los puestos de mando. En cambio, las mujeres integraban el espacio de lo privado, lo doméstico, su reino era el reino del cuidado, de lo necesario" "La política fue históricamente un lugar reservado a los varones, el espacio público era para el varón, el rey, y todos los puestos de mando. En cambio, las mujeres integraban el espacio de lo privado, lo doméstico, su reino era el reino del cuidado, de lo necesario"

Este postulado se sostuvo durante siglos y hace cien años comenzó una lucha de las mujeres por ocupar también el espacio público.

"En Argentina se toma como hito el voto femenino, pero esta conquista comenzó mucho antes, con la lucha de las sufragistas. 50 años antes de Eva Perón, hubo mujeres que pelearon para que se hiciera realidad" "En Argentina se toma como hito el voto femenino, pero esta conquista comenzó mucho antes, con la lucha de las sufragistas. 50 años antes de Eva Perón, hubo mujeres que pelearon para que se hiciera realidad"

Cousinet rescata lo que para ella fue un avance del peronismo: la creación de la Rama Femenina. Esto, a pesar de que se critica porque "se las ponía aparte" a las mujeres, tuvo, según su criterio un costado muy interesante: "eran las mismas mujeres las que elegían a sus representantes y tenían su propia organización".

Graciela Cousinet se defendió. Foto: Archivo. Graciela Cousinet.

La socióloga explicó que esto no es frecuente, porque si bien las mujeres han realizado un camino ascendente en cuanto a participación política, siempre son elegidas por los varones, que sí están en los lugares de decisión.

Las mujeres nunca están donde se toman las decisiones ni donde se maneja el dinero Las mujeres nunca están donde se toman las decisiones ni donde se maneja el dinero

Violencia hacia las mujeres de la política

Entre las muchas formas de violencia que hemos sufrido las mujeres a lo largo de la historia, quienes han participado activamente en un partido, han conocido la violencia política.

"Yo trabajé durante muchos años en política y fui prácticamente expulsada. Tuve que soportar muchas formas de violencia" "Yo trabajé durante muchos años en política y fui prácticamente expulsada. Tuve que soportar muchas formas de violencia"

Entre ellas, Cousinet mencionó "ninguneos", el típico "codazo" para no dejarla participar, que se rieran de sus opiniones, y hasta que sus compañeros del Congreso no la saludaran.

Hubo varones que se sentaron al lado mío durante años y directamente no me miraban, yo era invisible. Pero si veían a otro varón, los saludos eran muy cordiales Hubo varones que se sentaron al lado mío durante años y directamente no me miraban, yo era invisible. Pero si veían a otro varón, los saludos eran muy cordiales

Por último, la socióloga manifestó que la única forma de cambiar este paradigma, es que las mujeres construyan su propia carrera política, independienteme de los varones, que tengan su sector, su propio armado. Esto es algo que ningún varón puede quitarles, ya que es parte de una construcción personal.

"Lamentablemente, las mujeres que hemos tenido vuelo propio y no hemos dependido de ningún varón que nos elija, nos termimanos yendo".

El cupo y la paridad, políticas compensatorias

Acerca de las leyes primero de Cupo Femenino y luego de Paridad de Género, que se sancionaron solo para el Poder Legislativo, Cousinet analizó que fueron y son necesarias, pero que deberían ser momentáneas.

Tendrían que servir como una forma de reparar las inequidades, pero hasta que la paridad se vaya dando en forma natural Tendrían que servir como una forma de reparar las inequidades, pero hasta que la paridad se vaya dando en forma natural

De todas maneras, sí consideró que podría extenderse al Poder Ejecutivo, pero realizó una salvedad.

"La paridad debería ser un piso y no un techo, porque ocurrió en provincias como Santa Fe, por ejemplo, en donde se quiso presentar una lista 100% integrada por mujeres y no se pudo".

Avances a paso lento

En cuanto a avances reales al respecto de la representación política, la profesora y exdecana de Ciencias Políticas, Claudia García -quien fue funcionaria en la gestión del radical Julio Cobos y participa en política universitaria- opinó que en la Universidad, ha habido logros muy potentes al respecto del tema.

Claudia Garcia_02.jpg Claudia García.

"Más del 60% de los claustros de docentes, egresadas y estudiantes son mujeres. Nosotros hemos logrado que este porcentaje se vea reflejado en los cargos directivos", explicó García.

También mencionó que durante la gestión de Julio Cobos (2003 - 2007) el exgobernador formó un gabinete con paridad de género y lo hizo con plena conciencia, a pesar de que en ese momento, aún no se abordaban abiertamente estos temas.

"Lamento profundamente que esto no haya seguido siendo una premisa en la gestión pública y por esto necesitamos aún las leyes de cupo y de paridad, porque es de la única manera de asegurarnos la participación real de las mujeres en política" "Lamento profundamente que esto no haya seguido siendo una premisa en la gestión pública y por esto necesitamos aún las leyes de cupo y de paridad, porque es de la única manera de asegurarnos la participación real de las mujeres en política"

La opinión de Norma Trigo

Diario UNO pidió la opinión a las tres mujeres que ocuparon cargos ejecutivos electos por el voto popular y solo Norma Trigo respondió a la consigna. Laura Montero y Flor Destéfanis fueron consultadas pero no respondieron.

Trigo aseguró que "haber sido intendenta de Santa Rosa significó para mí y para mi carrera política algo que jamás sospeché que podía pasar. La situación fue bastante especial, porque yo llegué a la municipalidad siendo presidenta del Concejo Deliberante, cuando quedó detenido el entonces intendente Sergio Salgado".

La dirigenta radical explicó que luego sí ganó ese cargo por el voto de la gente y que se transformó en la primera mujer en ser electa intendenta.

Esto para mi significó una responsabilidad y un honor muy grande, más en un departamento como Santa Rosa, postergado y olvidado. La situación financiera era muy compleja y en su momento, tuvimos el respaldo de quien era gobernador de la Provincia, Alfredo Cornejo, así logramos que el departamento surgiera nuevamente Esto para mi significó una responsabilidad y un honor muy grande, más en un departamento como Santa Rosa, postergado y olvidado. La situación financiera era muy compleja y en su momento, tuvimos el respaldo de quien era gobernador de la Provincia, Alfredo Cornejo, así logramos que el departamento surgiera nuevamente

La exintendenta fue consultada, además, acerca de si alguna vez se sintió discriminada o poco tenida en cuenta durante su gestión y aseguró que esto no le ocurrió.

"Nunca me pareció que tuvieran diferente trato conmigo, tampoco a nivel partidario. Yo siempre he pertenecido a la Unión Cívica Radical, y si bien es un partido conservador, no me he sentido discriminada por el hecho de ser mujer" "Nunca me pareció que tuvieran diferente trato conmigo, tampoco a nivel partidario. Yo siempre he pertenecido a la Unión Cívica Radical, y si bien es un partido conservador, no me he sentido discriminada por el hecho de ser mujer"