Sin acuerdo, el Senado trata el Presupuesto 2021

Esta situación derivó en que el peronismo le diera aval a todo el proyecto pero no al artículo del endeudamiento. También dio la negativa al roll over.

Durante la semana hubo críticas de ambos lados. Incluso la futura presidenta del PJ, Anabel Fernández Sagasti comparó al gobernador Rodolfo Suarez con "un niño caprichoso", mientras que el gobernador acusó al peronismo de "oposición salvaje".

Negociaciones

En los últimos días hubo varios intentos de acuerdo entre ambas partes pero no se llegó a un acuerdo.

Nieri Presupuesto.jpg

Fue el propio ministro de Hacienda, Lisandro Nieri, el que señaló cuales son los puntos en los que el gobierno no está dispuesto a negociar:

"Es innegociable plantear bajar los impuestos Inmobiliario y Automotor por varias razones. Por un lado no son coherentes, cuando fueron gobierno en la provincia los subieron y hoy en la Nación el PJ propone subir los impuestos patrimoniales y a los bienes personales, pero fundamentalmente esa papeleta que presentaron no dice cómo se sustenta esa baja de impuestos para solventar los gastos, ni siquiera calcularon que costo fiscal tiene lo que proponen. Entonces se lee que eso va a generar un déficit en las cuentas corrientes y nosotros tenemos una regla de oro: no pediremos un peso para salvar los gastos corrientes", remarcó el ministro de Hacienda.

Con respecto al monto de endeudamiento para las obras, parte del PJ se mostró dispuesto a autorizar hasta 120 millones de dólares y no los 350 que pretende el Gobierno.

"Ellos cuestionan los 100 millones del fondo Saudí y eso es un pedido de la Nación para que se trabaje también en la provincia, ellos lo están votando en el presupuesto nacional y acá lo cuestionan, no son coherentes. Esto es lo mismo que pasó el año pasado, a esto ya lo vimos", aseguraron desde Casa de Gobierno.

Todo indica que el gobierno se quedaría nuevamente sin autorización de deuda y que tampoco tendría roll over. Este martes, salvo que haya un acuerdo previo a la votación del senado, todo parece indicar que los cruces de ambos sectores continuará.