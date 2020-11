"El gobernador pide endeudarse para hacer obras. Nosotros decimos está bien, apoyamos y proponemos obras por 80 millones de dólares y nos gustaría discutir las demás. Él responde, no es todo o nada. Pide tomar nueva deuda para cancelar deuda vieja, y le aprobamos para que todo el año que viene pueda hacerlo, y dice no, es para siempre o nada. Entonces me parece que tenemos que dejar los infantilismos y ocupar cada uno el rol que tiene que ocupar. El peronismo ha decidido y ha propuesto el camino de trabajar juntos y el oficialismo ha tomado el otro camino", disparó Sagasti, en diálogo con Te digo lo que pienso, de Radio Nihuil.