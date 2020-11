Presupuesto 2021: qué es lo que el Gobierno no está dispuesto a negociar

Lisandro Nieri.jpeg El ministro de Hacienda, Lisandro Nieri salió a criticar duramente la contrapropuesta para el presupuesto 2021 que anunció el Pj.

"Es innegociable plantear bajar los impuestos Inmobiliario y Automotor por varias razones. Por un lado no son coherentes, cuando fueron gobierno en la provincia los subieron y hoy en la Nación el PJ propone subir los impuestos patrimoniales y a los bienes personales, pero fundamentalmente esa papeleta que presentaron no dice cómo se sustenta esa baja de impuestos para solventar los gastos, ni siquiera calcularon que costo fiscal tiene lo que proponen. Entonces se lee que eso va a generar un déficit en las cuentas corrientes y nosotros tenemos una regla de oro: no pediremos un peso para salvar los gastos corrientes", remarcó el ministro de Hacienda, Lisandro Nieri.

El funcionario es el mentor de varias de las medidas que aparecen en el proyecto de presupuesto 2021, Avalúo e Impositiva, entre ellas la baja del impuesto de Ingresos Brutos a 50 actividades económicas golpeadas por la pandemia.

"Ese impuesto es regresivo y nosotros planteamos ir bajándolo, pero no es responsable plantear bajar el impuesto Automotor porque eso afecta directamente a los municipios, si el 70% de ese impuesto va a las comunas. Entonces esta quita haría que muchos municipios terminen en rojo", vaticinó Nieri.

La pulseada por las obras

Después de que no prosperara la contrapropuesta del peronismo para destinar los 80,5 millones de dólares para las obras, este lunes un sector del PJ planteaba que se podrían cambiar las obras que habrían priorizado ellos en la lista que difundieron la semana pasada e incluso que estarían dispuestos a ampliar el monto y llevarlo a los 100 o 120 millones de dólares.

Por su lado, desde el Gobierno remarcaron que la oferta del PJ era de poco mas del 20% de los 350 millones de dólares que había pedido el gobernador: "ellos cuestionan los 100 millones del fondo Saudí y eso es un pedido de la Nación para que se trabaje también en la provincia, ellos lo están votando en el presupuesto nacional y acá lo cuestionan, no son coherentes. Esto es lo mismo que pasó el año pasado, a esto ya lo vimos", retrucan desde Casa de Gobierno.

Tampoco habría acuerdo por el tema del roll over, que no es otra cosa que la refinanciación de la deuda de la provincia que vence en el 2021. "Ellos dicen que están dispuestos a acompañar el roll over para el año que viene que son unos $12.000 millones pero después no votan el artículo 38 que es en donde está reflejado. Eso es muy poco serio" se quejaron desde el oficialismo.