¿Indicio de acercamiento? frenéticas negociaciones por el Presupuesto 2021

En el oficialismo hay un dejo de excepticismo de lo que pueda resultar de las negociaciones, pero saben que no hay peor pelea que la que no se dá. Por eso durante todo el fin de semana hubo charlas con algunos intendentes y referentes del PJ para buscar acercar posiciones. El objetivo es mejorar aquella magra versión del presupuesto 2021 que se votó en Diputados, sin el roll over, esto es sin la refinanciación de la deuda de la provincia con vencimiento en el 2021 y sin el roll over indefinido, y también sin el endeudamiento de 350 millones de dólares que pedía Suarez.