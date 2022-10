Si hubiera un hashtag para definir la pasión de Malargüe, ese sería #somosdistintos

En el 2008 un empresario de esta provincia me dijo, al hablar sobre las características del gobernador Celso Jaque, que los malargüinos son una mezcla singular de mendocino con patagónico, y que ese componente hace que si uno va a tratar con ellos deba tener muy en claro ese detalle. "No es que sean raros, es que son distintos. No entran totalmente dentro del mendocino típico", agregó.