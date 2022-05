Sergio Uñac propuso a los mendocinos que "vuelvan a debatir la minería" y "esquiven antinomias"

Y Uñac respondió: "San Juan no es ejemplo de nada, pero es un camino que se puede mirar. Nosotros nos salimos de la antinomia minería sí/minería no; hoy en cambio hablamos de minería responsable sí y minería irresponsable no".

Wado de Pedro Anabel Fernández Sagasti Sergio Uñac.png

El mandatario cuyano hizo este comentario durante la conferencia de prensa que dio junto con la senadora nacional y presidenta del PJ, Anabel Fernández Sagasti, y el ministro del Interior de la Nación, Eduardo Wado de Pedro.

Y se explayó: "San Juan logró dar un debate alejado de cuestiones que hasta rayan la hipocresía. Miren: la minería está en los micrófonos que en estos momentos utiliza la prensa, está en esta construcción en la que estamos, en los aparatos eléctrónicos".

"Por ahí se contraponen energías renovables versus minería. Pero el 90% de los componentes para elaborar energías renovables devienen de la minería", agregó.

►TE PUEDE INTERESAR: Wado de Pedro en Mendoza: "No hay peleas, el peronismo es uno solo y es el que pensó los ejes de este país"

Sergio Uñac aconsejó "dar este debate"

El referente sanjuanino aclaró que, a su criterio, su provincia aplica controles sobre la actividad minera.

"Hemos detenido proyectos mineros por más de 60 días hasta que actualizaran sus condiciones, como ocurrió con la Mina Veladero, por ejemplo", destacó.

"Así que yo les aconsejo humildemente que den el debate. Lo que está empezando a discutir Mendoza es una pata de la economía que es importante. Pero además, si vamos a situarnos en un contexto concreto, habría que ser coherentes y decidir que, si estamos en contra de la minería, tendríamos que dejar de usar los aparatos electrónicos, tecnologías y todas estas cosas que recién mencionaba. Hay que dejar de lado las antinomias".

►TE PUEDE INTERESAR: La exreina Giuliana Lucoski presentó movimientos leves de sus cuatro miembros y abre sus ojos