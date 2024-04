Sergio Molina: "Uno o dos días de paro en la Justicia son 15 días de demora en las causas"

Sergio Molina,presidente del Colegio de Abogados de Mendoza Jazminka Mihaljevic vicrepresidenta (11).jpeg Sergio Molina y Jazminka Mihaljevich, presidente y vice electos del Colegio de Abogados. Fotos: Cristián Lozano Foto: Cristián Lozano / Diario UNO

La matrícula aumentó gracias a las universidades virtuales

- ¿Cuántos abogados hay en toda Mendoza?

- En ejercicio, no más de 8.000 aunque hay casi 13.000 matriculados -contestó el presidente electo del Colegio de Abogados.

- Teniendo en cuenta la demanda y las posibilidades reales de empleo, ¿es suficiente? ¿hay demasiados abogados?

- Esta es una discusión que viene desde hace mucho tiempo. Evidentemente, la matrícula se ha ampliado bastante en los últimos 25 años debido a la aparición de gran cantidad de universidades, sobre todo las virtuales, porque muchas personas que trabajan, por ejemplo, en la Justicia han obtenido el título en estas universidades. Si los abogados son muchos o pocos no podría considerarlo exactamente porque todos tenemos el derecho a tener la carrera y en eso el colegio ha sido bastante amplio.

Sergio Molina,presidente del Colegio de Abogados de Mendoza (5).jpeg Sergio Molina tiene 36 años de carrera como abogado. Foto: Cristián Lozano / Diario UNO

El impacto de los paros judiciales en el ejercicio de la profesión

- Los paros en la Justicia por los reclamos salariales sin resolver ¿qué tanto complican el trabajo de los abogados?

- Sin dudas. Un ejemplo: uno o dos días de paro en el Poder Judicial significan quince días de demora en un expediente.

- ¿A pesar de que en algunos fueros el expediente electrónico ayude a acortar los tiempos?

- Pasa que todos los procesos tienen una cadencia y cuando esa cadencia se corta o interrumpe se genera una gran demora en la gestión. Lo vemos en la feria: cuando termina el receso de enero se piensa que saldrá a poco del reinicio pero finalmente todo se reactiva a fines de febrero.

- Hablando de esas cadencias, ¿cómo analiza el rendimiento de la Suprema Corte en la resolución de causas? ¿Tarda lo justo o se retrasa?

- En esto voy a recurrir a experiencias personales: no he tenido problemas de demoras en la Corte aunque en algunos casos puede ocurrir que la urgencia requerida no es respondida. Nuestro Código de Procedimientos establece plazos fijos para resolver en la primera instancia y que se respetan, se cumplen.

- ¿Se notan la eliminación de las históricas Salas I y II y mecanismo virtual de sorteo de supremos por cada causa, como se legisló en 2022 y que comenzó a aplicarse paulatinamente y totalmentee desde este año?

- Todavía es algo que se está armando. Por ahora, funciona para los expedientes administrativos no para el resto de las causas. La especialización por ministros debe seguirse sosteniendo.

La vice: Jazminka Mihaljevich

Jazminka Mihaljevic fue electa vicepresidenta del Colegio de Abogados. Es mendocina e hija de un croata.

Es abogada desde 1994 y especialista en Daños y Perjuicios y Derecho Laboral.

Durante los primeros 20 años de carrera trabajó en el estudio de Ricardo Canet, actual Asesor de Gobierno de Mendoza, y desde 2017 lleva adelante su propio estudio jurídico.

Sergio Molina,presidente del Colegio de Abogados de Mendoza Jazminka Mihaljevic vicrepresidenta (3).jpeg La cúpula del Colegio de Abogados asumirá el 2 de mayo. Foto: Cristián Lozano / Diario UNO

- ¿Qué hay que mejorar desde el Colegio de Abogados?

- Vengo desde Tribunales y muchos abogados me plantean que no tienen relación con las autoridades del colegio ni cómo plantear irregularidades en el servicio de justicia. Creamos una comisión especial que atienda esos reclamos de manera directa, no a través de ninguna presentación escrita ni online. Así podremos llevar estos reclamos a la Suprema Corte de Justicia para que aplique soluciones.

- ¿Qué cuestiones plantean los abogados acerca de la Justicia?

- Que los expedientes son digitales pero no todo el Poder Judicial tiene digitalizadas las causas, como en la Justicia de Paz, por ejemplo. Hoy, la Justicia se maneja con dos sistemas diferentes habiendo uno que más o menos funciona, como en el fuero Civil y Comercial.

- ¿Qué consecuencias genera esta falta de digitalización?

- Complica muchísimo el desarrollo de los procesos judiciales. Daños y Perjuicios, en la Justicia de Paz -que debería ser rápido- y no lo es: hay que ir y llevar el oficio de papel, cuando en los otros sistemas la documentación se sube al sistema y se produce la descarga digital.

- ¿Qué referencia tienen de esta Suprema Corte?

- Aún sólo tengo experiencia como abogada y el doctor (Dalmiro) Garay me parece muy diligente y receptivo.

