Sergio Massa: "La organización que fugaba dólares tenía ramificaciones en Mendoza"

Un gobierno de conciliación

-Si gana como presidente, desde el 10 de diciembre va a tener que convivir con Alfredo Cornejo como gobernador, ¿cómo puede darse esta convivencia que actualmente es tensa?

-En campaña se dicen cosas que a veces después quedan en el tintero. Imagino que parte de las ideas que tienen que ver con la construcción de un país común y con una sociedad en la que la producción y el trabajo tengan un lugar central no las debe haber dejado en el camino.

Obviamente, él está obligado a tener una posición dura. Entiendo que el resultado nacional en Mendoza lo dejó en un lugar incómodo frente a la coalición que él integra. Eso lo lleva a endurecer el discurso. Sin embargo, yo siempre pongo la otra mejilla, no me dejo amedrentar por arengas de campaña o de descalificación. Trato de sacar lo positivo de la gente y no lo negativo.

-Una parte del peronismo mendocino no quiso jugar dentro del PJ en las provinciales. Esos referentes se fueron con Omar De Marchi y ahora se encolumnaron detrás suyo. ¿Le gusta esa medalla?

-No es una medalla. Tiene que ver con que muchos tuvieron la oportunidad de escucharme y entender que estamos ante la necesidad de construir un gobierno de unidad nacional y que hay que unir a la CGT, como se ve en el proceso que se está dando en Mendoza.

Sergio Massa - Diario UNO 1.jpg Después de posponer dos días su visita a la provincia, tras la corrida cambiaria, Sergio Massa estuvo en el sur y dialogó sobre su campaña a la presidencia.

También hay que sumar a los sectores empresarios, a los diversos sectores de la política; gente que hoy está en el mundo del comercio. Que parte de La Unión Mendocina esté acompañando mi candidatura me genera más responsabilidad. La salida es con el peronismo como base, pero abrazando a radicales, sectores independientes de la política, y también incorporando a sectores productivos.

-Pero hay una decisión suya de que se aglutinen detrás de su campaña...

-Yo creo que aquello que en algún momento me criticaron -que es mi capacidad de diálogo con muchos sectores, aun estando en espacios distintos- hoy es una fortaleza. Mario Abed o Julio Cobos son personas del radicalismo y siempre he mantenido una buena relación con ellos.

Con Omar De Marchi pensamos en muchas cosas muy distinto, pero he convivido bien con él en la Cámara de Diputados. Y hay gente que tiene una visión más vecinalista, como es el caso de Jorge Difonso. Además, me gustaría sumar a sectores que hoy quedaron en el camino, producto de haber encarnado un mensaje más ambientalista. Me gustaría convocar a Marcelo Romano, por ejemplo, que participó en el Partido Verde.

Diferencias con el gobierno local por Ganancias

-Después de que salió la medida de Ganancias, el gobierno provincial salió a cuestionarla porque aseguró que se trata de una decisión inconstitucional. ¿Cuál es su respuesta ante este planteo?

- Yo creo que es una forma de esconder que no les gusta que los trabajadores dejen de pagar Ganancias. Desde el punto de vista procedimental no hay ninguna inconstitucionalidad, porque es el Congreso el que fija impuestos, es el que le dio coparticipación a las provincias y es el Congreso el que lo sacó, es una facultad del Congreso. No es discutible en la Corte.

Es una forma elegante de desnudar que si ellos ganan, van a volver a ponerle el impuesto a las ganancias a los trabajadores, de hecho, Daniel Artana y Carlos Melconian lo dijeron en el programa de Marcelo Bonelli. Cada trabajador debe saber que cuando le da un voto a estos espacios, lo que está poniendo es un voto a favor de que le descuenten el Impuesto a las Ganancias.

imazio massa.jpg Abierto al diálogo entre partidos. Así se mostró el candidato justicialista Sergio Massa.

Ataque a los cueveros: hay ramificaciones en Mendoza

-Esta semana hubo un ataque o control sobre las cuevas y esto hizo que decayera el precio del dólar, ¿cuál es el poder de fuego de esta decisión?

Su manera de operar era tomar pesos, transformarlos en dólares negros, subir la cotización para achicar lo que las empresas ganaban y tomar ganancias, e ir generando "saltos” en un esquema de varios corredores que dominan el mercado.

En realidad, lo que hay es un enorme número de pruebas que va a desnudar que estamos frente a una organización de gran magnitud que evadía y fugaba dólares de la Argentina, que evadía impuestos de manera brutal y que manejaba plata del lavado de dinero, con ramificaciones en Paraguay, España y usando organizaciones de Estados Unidos como mecanismo de transferencia de dólares.

-Puntualmente, ¿cuál es la ramificación local?

-Aparece en los contratos una ramificación de la provincia de Mendoza; este fin de semana y la semana próxima habrá más detalles.

“Mi responsabilidad es construir esperanza”

-¿Cree que fue un error del presidente Alberto Fernández pedir la imputación de Javier Milei?

-No sé, cada uno sabe cuál es su responsabilidad. Mi responsabilidad es construir esperanza en los argentinos para ganarle a Milei en las urnas. Construir esperanza en los jóvenes, para que no terminen pagando la universidad. Construir esperanzas en las mamás mendocinas para que no terminen teniendo que ver a sus hijos yendo con un revólver en la mochila al colegio. Esperanza para los trabajadores, para que sigan cobrando la devolución del IVA. Construir esperanza en las mujeres para que tengan la posibilidad de cobrar lo mismo que los varones por el mismo trabajo. En la Argentina, las mujeres son víctimas de discriminación salarial, puesto que la diferencia con un varón es del 23%.

sergio Massa diario uno 3.jpg "Mi responsablidad es dar esperanza". Así definió Massa su mensaje de campaña.

-¿Qué piensa de la libre portación de armas?

-Es la demostración más clara del “sálvese quien pueda”. Yo planteé un proyecto de seguridad para cada ciudad de más de 50.000 habitantes, con cámaras, móviles, financiada desde la Nación. Un FBI local, una agencia de lucha contra el crimen organizado: narcotráfico, corrupción y trata de personas. Y planteo un cambio en el Código Penal, pero JxC nunca la quiso tratar. La idea es que se pueda condenar en ausencia, por ejemplo, a los que cometieron el atentado a la Amia y a la Embajada de Israel, o condenar a quienes contaminan los ríos.

Milei plantea que quien contamine un río, lo único que tiene que hacer es pagar, que la libre portación de armas es una elección de cada ciudadano. Él defiende a la universidad paga y sugiere que se podrán vender órganos. Es el sálvese quien pueda, la ley de la selva.

¿Se imagina un papá del Gran Mendoza que no puede pagar los estudios de su hijo y que decida vender un riñón, para que el chico pueda costearse la universidad?

-¿En qué escenario se ve el 22 de octubre?

Yo estoy trabajando para ganarle a Milei en primera vuelta. Los encuestadores dicen que el escenario más firme es un balotaje entre Milei y yo.

Sergio Massa Diario UNO 4.jpg Con Leandro Santoro y Axel Kiciloff. Así asegura Massa que saludará el domingo 22 de octubre.

-¿Quiénes van a hablar antes que usted, si llega a ser presidente?

Leandro Santoro –actual candidato a jefe de Gobierno para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- y Axel Kicillof, que va por la reelección en la provincia de Buenos Aires. Esto ya está definido. Ellos van a ganar también. Hablaremos los que somos candidatos.