Sergio Massa llegó a Mendoza, fue recibido por peronistas en San Rafael y visitarán juntos el gasoducto

Aveiro, desde el aeropuerto junto a Sergio Massa

Sobre la visita de Sergio Massa a San Rafael, el candidato a diputado nacional expresó: "Es muy importante para todo Mendoza, en particular para el Sur, mostrando que existe en contraposición a lo que pasa todos los días con el Gobierno provincial que verdaderamente olvida o viene solo en tiempos de elecciones".

"Que un candidato a presidente a pocos días de las elecciones esté acá, creo que pone de manifiesto no solamente el gran trabajo territorial del actual intendente Emir Félix, seguramente lo que va a hacer Omar, sino además el compromiso que va a tomar Sergio con el Sur", agregó.

massa en mendoza martin aveiro.jpg Martín Aveiro, candidato a diputado nacional de Unión por la Patria en Mendoza, recibió a Sergio Massa en San Rafael. Prensa Unión por la Patria.

"Y además con un valor agregado, que es fin de semana largo y con el Previaje está todo lleno en toda la Provincia. En el Valle de Uco pasa absolutamente lo mismo, y después de un debate donde la oposición titula que el turismo no es importante, que la conectividad aérea con Aerolíneas Argentinas a todo el territorio nacional no es importante, que el Previaje es un "plancito" que no genera economía y que no aporta valor agregado", sumó Aveiro, actual intendente de Tunuyán.

"Entonces creo que venir a San Rafael en el inicio de un fin de semana largo donde está lleno al 100% cada rincón de este maravilloso sur provincial, creo que habla por sí solo del compromiso que tiene con un sentido federal y un desarrollo en cada uno de los rincones de la Argentina", explicó.

Emir Félix sobre la llegada de Massa a su municipio

El intendente de San Rafael analizó "las expectativas que genera una elección en la que el país puede ir a hacia un rumbo o hacia el otro" para el sector empresario y productivo y de ahí la necesidad de que el ministro y candidato Sergio Massa se reúna con ellos en su visita a Mendoza.

"San Rafael necesita una necesidad de comercializar con Brasil importantísima. Que venga el embajador, que venga el ministro de Economía a hablar con el sector productivo que pone en juego el futuro, es importante", expresó.

sergio massa emir félix.jpg Emir Félix en el aeropuerto de San Rafael, aguardando por Sergio Massa. Prensa Emir Félix

"Están pasando cosas en el mundo y en la Argentina y nuestros empresarios están muy intranquilos", adelantó.

Entre los empresarios que se reunirán con Massa están aquellos del sector turístico, que, según contó Félix, pidieron hablar con él para plantear principalmente la necesidad de la continuidad del programa Previaje. "Cuando no lo tuvimos, en enero, la temporada tuvo una caída abrupta y es muy necesario que se pueda mantener".

"Tratemos de escuchar y de que nuestros empresarios puedan manifestar su intranquilidad en el sentido de qué va a pasar con la Argentina que prometen del otro lado de la grieta, que propone eliminar el Previaje y romper relaciones con Brasil", advirtió el intendente peronista.