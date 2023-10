Los posibles motivos del accidente en el que murieron 4 mendocinos que viajaban por Córdoba

Y amplió: "Se trata de un camino de curvas que para la gente que no es de aquí puede generar algún tipo de inconveniente o incluso derrapes. A veces, los conductores se salen a la banquina, se asustan, pisan el freno y pierden el control".

El dato llama la atención ya que, aparentemente, la mecánica del trágico suceso tuvo que ver con que uno de los rodados se cruzó de carril en horario nocturno, haciendo que el impacto fuera muy potente.

"No es una ruta para transitar a más de 80 o 100 kilómetros por hora. Es un camino de sierras", amplió Torres antes de admitir que él mismo se sentía "shockeado". "No estamos acostumbrados a este tipo de accidentes. No son frecuentes en la zona", cerró.

Accidente mendocinos muertos en Córdoba.jpeg Los dos autos que chocaron en los primeros minutos de este viernes.

Una noticia que entristeció al Este de Mendoza

Cuatro amigos mendocinos de entre años 30 y 36 años murieron esta madrugada en un violento accidente de tránsito en el departamento de Calamuchita, en la provincia de Córdoba.

El hecho tuvo lugar a las 0.30 de este viernes en la ruta provincial N° 5, a la altura del kilómetro 101, en la Villa Rumipal, correspondiente al departamento de Calamuchita.

Según la información que transcendió, los chicos mendocinos circulaban a bordo de un Fiat Uno y chocaron contra un Chevrolet Joy que iba conducido por Damián Avilés, de 40 años, que iba acompañado por Paloma Funes, de 28 años, quien sufrió una fractura en brazo izquierdo y la pérdida de embarazo de 5 meses de gestación. Ambos son oriundos de la localidad cordobesa de Villa del Dique y su pronóstico médico es reservado.

Hasta ahora se desconocen las causas del siniestro. Según se supo, los jóvenes iban a la Fiesta Nacional de la Cerveza, que se hace todos los años en la localidad cordobesa de Villa General Belgrano, y tiene lugar durante este fin de semana.

Las víctimas fatales son:

Octavio Perez Toledo, de 30 años

Horacio Marcelo Ronchetti, de 36 años

Alberto Jesús Campos Hernández, de 36 años

Adrián Leonardo Guajardo, de 36 años

Eran oriundos de Junín y San Martín y el auto de los jóvenes mendocinos iba conducido por Alberto Campos Hernández.

