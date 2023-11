Sergio Massa adelantó que en caso de ganar, su ministro de Economía será de otro partido.

►TE PUEDE INTERESAR: Sergio Massa: "Los mendocinos que defienden el agua nos van a apoyar en el balotaje"

"No hay que empezar a lotear gobiernos prometiendo cargos porque eso ya quedó demostrado que no funciona", dijo el candidato presidencial de UxP.

En ese marco, destacó que tiene "la decisión de que la mitad del directorio del Banco Central sea del principal bloque opositor parlamentario para que haya control".

Y concluyó: "No quiero anticiparme porque entiendo que, a partir del 10 de diciembre, comienza una nueva etapa en la política argentina y para la sociedad".

En Córdoba defendió a la pymes y criticó las propuesta de Javier Milei

El ministro de Economía y candidato presidencial por Unión por la Patria, Sergio Massa, aseguró que le "asustan" algunas de las propuestas de su adversario en el balotaje, el libertario, Javier Milei, porque, en caso de ser aplicadas, "condenarán a las pymes y a la producción a perder competitividad".

En un acto encabezado en la ciudad cordobesa de Río Cuarto, Massa advirtió que en su gobierno "nunca más Córdoba tendrá que hacer juicio para tener lo que le corresponde en materia de coparticipación".

"Me preocupa, me asusta y me da miedo escuchar a un candidato que dice que va a eliminar el subsidio al transporte porque es llevar 722 pesos el boleto del colectivo de cada uno de los cordobeses; me asusta y me da miedo un candidato que dice que va a liberar el precio de los combustibles porque es llevar el litro de nafta a 800 pesos. Es condenar a la pyme y a la producción a perder competitividad", reflexionó el postulante oficialista.

Además, afirmó que es "fundamental cuidar el ingreso de los argentinos" y advirtió que algunas de las propuestas de su adversario de Milei significarán "condenar a la pyme y a la producción a perder competitividad".

El candidato libertario se reunió con sus legisladores electos para apaciguar los ruidos internos tras el acuerdo con Mauricio Macri.

"Por la parte que me toque, mis disculpas a los cordobeses; por la parte que me corresponde, desde el 10 de diciembre, mi compromiso en memoria de José Manuel de la Sota que Córdoba, como corazón de nuestro país, sea parte del crecimiento, del desarrollo y nunca más le tenga que hacer juicio a la Nación para ser parte de una justa distribución de ingresos", prometió.

En otro orden, Massa resaltó que la Argentina cuenta con biocombustibles "para crecer y para que no vuelva a pasar que haya empresas petroleras que tomen de rehén a la gente para frenar el crecimiento" de esos biocarburantes en el país.

Luego, el ministro de Economía visitó la empresa Bio 4, junto a la secretaria de Energía, Flavia Royon, donde ambos recorrieron las instalaciones y conversaron con los trabajadores con el foco puesto en el bioetanol, materia energética clave de la provincia.

Allí anticipó que luego de las elecciones del 19 de noviembre promoverá el diálogo para avanzar en una reducción de las retenciones al trigo, el maíz y la soja, de manera de aumentar el volumen exportador, la competitividad productiva y la generación de valor agregado.

