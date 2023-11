Sergio Massa: "Los mendocinos que defienden el agua nos van a apoyar en el balotaje"

Su perspectiva para la segunda vuelta, cómo ve a su competidor libertario y sus pronósticos económicos para el cierre de este 2023, en este mano a mano exclusivo con Diario UNO y Canal 7.

Sergio Massa entrevista.jpg El ministro de Economía, Sergio Massa, visitó este viernes Mendoza y realizó varios anuncios. Axel Lloret

La entrevista exclusiva completa con Sergio Massa

Julián: ministro, bienvenido nuevamente a la provincia. ¿Cómo le va?

Massa: Bueno, bien, gracias. La verdad es que tomamos la decisión de venir porque teníamos dos temas centrales para resolver. Uno vinculado a los incendios. Hicimos una transferencia al Gobierno de Mendoza de $3.500 millones, además de una transferencia de $10 millones a cada uno de los cuarteles de bomberos. En ambos casos, para enfrentar todos los daños que provocaron los incendios. Después resolvimos un tema central. La Nación pone dinero para financiar el transporte público mendocino. Venía toda una discusión respecto del mecanismo de rendición que finalmente se resolvió. Así que el lunes vamos a estar transfiriendo a la Provincia el subsidio del colectivo de los mendocinos.

Julián: Hay un monto definido, ¿de cuánto se va a transferir?

Massa: Es el monto de todo el año. No es solamente el flujo, sino el pendiente.

Julián: Mendoza reclama como $6.000 millones.

Massa: Sería un poco menos, pero es un número importante.

Julián: Pensando en el balotaje, el hecho de que dos figuras centrales de Juntos por el Cambio ya se hayan definido por Javier Milei, pero que el resto de esa coalición diga somos neutrales y no se expida, lo lee en cierto modo como un guiño, como un decir bueno, estamos más a favor de Massa pero no lo decimos.

Massa: Creo que hay muchas explicaciones y yo no soy quién para aclararlo, pero creo que la historia del radicalismo es una historia de defensa de la universidad pública gratuita y escuchar a un candidato que dice que va a cobrar la universidad $270.000 por mes a cada estudiante ... De alguna manera, para un partido que tiene tanta tradición alrededor de la lucha de la educación pública y gratuita, es muy importante. Entiendo que hay partidos que tienen mucho compromiso en la lucha contra la inseguridad en sus provincias, que formaron parte de Juntos por el Cambio, porque más allá de que Milei tratara de montonera y asesina a Bullrich, ella tenía una propuesta alrededor del tema de seguridad. Y cuando escuchan hablar de libre venta de armas, aquellos que estamos convencidos de que es el Estado el que debe darle el servicio de seguridad a los ciudadanos, obviamente que sienten que más allá de las diferencias que puedan tener con nosotros, esos son lugares a donde me parece que no quieren ir.

Sergio Massa-Julian Imazio.jpg Sergio Massa durante la charla con el periodista Julián Imazio.

Julián: De los diez gobernadores que Juntos por el Cambio tiene y de los cuales se jacta, ¿cree que una buena parte pueden en realidad estar más cercanos a usted por ADN, por pensamiento ideológico?.

Massa: En todo caso, todos esos gobernadores saben que el 10 de diciembre como presidente me van a tener al lado de ellos trabajando.

Julián: Ya se da como presidente el 10 de diciembre...

Massa: No, si soy elegido presidente me van a tener trabajando al lado de ellos. Saben que no va a haber un principio de discriminación, que creo que la grieta tiene que ser enterrada definitivamente en la Argentina, que no hay más lugar ni para el odio ni para la pelea, porque de alguna manera eso retrasa y no deja avanzar.

Julián: Ahora la grieta se puede cerrar solo convocando al diálogo. Porque si la otra parte no quiere, no ocurre el acercamiento.

Massa: Pero si vos gobernás, sos el que tiene la máxima responsabilidad y el que debe poner siempre la otra mejilla. Y esa será mi tarea, tener la humildad de saber aceptar la diferencia y poder convivir con ella.

Julián: Casi 300.000 mendocinos votaron por Juntos por el Cambio, es decir, van al balotaje sin tener a la fuerza por la cual optaron en primera vuelta. ¿Tiene un mensaje para esas personas? ¿Cree que una porción mayoritaria pueda ir hacia su lugar?

Massa: Yo les preguntaría ¿a cuál de los dos candidatos le dejaría el cuidado de sus hijos? Porque en definitiva, definir un presidente es definir quién va a cuidar tu casa, tus hijos y tu país durante los próximos cuatro años.

Julián: ¿Eso le preguntaría a los mendocinos que no votaron ni a Milei ni a Massa?

Massa: A todos.

Julián: ¿Cómo cree que le va a ir en Mendoza en las elecciones?

Massa: Bueno, de la PASO a la general nos fue mucho mejor. Y entiendo que en la segunda vuelta muchos mendocinos que creen en la producción y que no quieren una economía de destrucción de pymes por dolarización y apertura. Muchos productores que defienden el agua y que cuando escuchan esto de que contaminar ríos no es pecado, como dice Milei, y que saben mejor que en otras provincias lo que significa el agua. La marcha alrededor de la 7.722 de alguna manera mostró que los mendocinos defienden el agua casi como su vida. Es contradictorio que voten a alguien que promueve que la contaminación de ríos no tiene que ser penada porque es parte de una cuestión de mercado. Creo que en ese sentido, por ahí a nosotros nos faltó la capacidad de poder contar que estamos planteando en el Código Penal de 3 a 8 años de prisión para el que contamine los ríos.

Massa en el Arena Maipu.jpg Sergio Massa llegando al Arena Maipú junto a Celso Jaque y Matías Stevanato.

Julián: ¿Cómo lo ve a Milei en la actualidad? Claramente no es el mismo Milei que empezó este proceso electoral. Ha cambiado.

Massa: Me parece que él construyó la idea de que venía a renovar toda la política con mucha frescura y entre el pacto con Macri y la renuncia de varios de los diputados libertarios por ese acuerdo, quedó entrampado.

Julián: Pase lo que pase en el balotaje, ¿tiene una proyección de la economía en términos de inflación o de dólar para estos meses?

Massa: Una vez que pase la incertidumbre electoral, lo que queda es crecimiento de las exportaciones para el último mes de este año y sobre todo para los primeros cuatro meses del que viene.

Julián: ¿Y una baja de la inflación?

Massa: Digamos que ya se está produciendo. Ahí hay que sentarse a discutir. Pero bueno, depende mucho de qué elijan los argentinos, ¿no? Porque sentarse a discutir con el FMI proponiendo un ajuste de 15 puntos que significa recortar los medicamentos de los jubilados, duplicar y más la factura de luz de los mendocinos, eliminar el derecho a las vacaciones pagas y volver a pagar el Impuesto a las Ganancias. Eso es una cosa y otra muy distinta es la que planteamos nosotros con un programa donde pagamos sobre la base de nuestro crecimiento.

Julián: ¿Y eso es lo que planteó Milei ante el FMI?

Massa: Sí, y para que los jubilados lo sepan, ese recorte implica una vuelta a las AFJP, la pérdida definitiva de los bonos y del programa de medicamentos gratuitos. Hoy serían $71.000 que perderían por mes.

Julián: ¿A qué atribuye la corrida cambiaria y se puede volver a producir antes de las elecciones?

Massa: A los dichos irresponsables de Milei y a los delincuentes que lo aprovecharon. Federico Pulenta es uno de los 11 detenidos. En la especulación de algunos vivos, los ahorristas son los que pierden. La misma situación se dio con el faltante de los combustibles. Cuando el domingo advertí que sino aparecía la nafta y no iba a dejar salir ningún barco, de repente comenzó a normalizarse la situación. ¿No fue llamativo?