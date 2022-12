La puja de fondo, sin embargo, aún está por resolverse.

La pelea por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires

El miércoles pasado, los jueces Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti firmaron un fallo en el que, si bien no le otorgaron a CABA todo lo que pedía -Horacio Rodríguez Larreta va por el 3,5% de coparticipación-, sí resolvieron que la Nación debía destinar a las arcas porteñas el 2,95% de los fondos coparticipables.

Eso derivó en una reunión de urgencia entre el presidente Alberto Fernández y 14 gobernadores del justicialismo. Ocurre que ese dinero se sacará de arcas que controla la Nación y que hasta ahora iban para la provincia de Buenos Aires, bastión del peronismo.

Tras el cónclave, los dirigentes oficialistas emitieron otro comunicado en el que califican a la decisión de la Corte como "de imposible cumplimiento", aunque -puestos a emplear el refinado criterio de los ámbitos leguleyos- en rigor no dicen en ninguna parte que no vayan a acatar la medida, sino que recusarán a los jueces y que presentarán un pedido de revocatoria "in extremis" de la resolución cautelar dictada por la CSJN.

