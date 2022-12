Rodolfo Suarez encabezó las críticas contra Alberto Fernández por su rechazo al fallo de la Corte

Este tuit llegó después de que se conociera mediante un comunicado de la Presidencia, que Alberto Fernández tildó de "inédito, incongruente y de imposible cumplimiento" el fallo y que instruyó a "los órganos competentes del Estado Nacional a recusar a los miembros de la Corte Suprema y a presentar el pedido de revocatoria “in extremis” de la resolución cautelar dictada".

El máximo tribunal dispuso mediante una medida cautelar -sin resolver la cuestión de fondo- que el Gobierno nacional le pague al de la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables y no el 1,4%.

Rodolfo Suarez cargó contra el Presidente por no respetar las instituciones

El gobernador de la Provincia fue uno de los primeros que cuestionó el comunicado que el presidente Alberto Fernández mandó tras la reunión que mantuvo con gobernadores peronistas y por el que considera que la cautelar aceptada por la Corte Suprema es de "imposible cumplimiento".

"No acatar un fallo de la SCJ (CSJ) hace que la Argentina sea imposible", dijo Suarez en Twitter. "Las instituciones, la división de poderes, el respeto a la ley es el camino", agregó.

Tras él, la senadora provincial Mercedes Rus calificó el pedido de revocatoria de la Nación contra el fallo y el comunicado de la Presidencia de "disparate jurídico con grave riesgo institucional, incumplimiento y chicanas".

Mercedes-Rus.jpg La senadora provincial Mercedes Rus.

"Como no me agrada una sentencia, no cumplo", concluyó.

"De traspolarse a cualquier ciudadano, esto conllevaría a un desacato generalizado, incompatible con la paz social", opinó.

"El presidente Alberto Fernández incumple sus más elementales deberes como jefe del estado nacional, da un mal ejemplo y hace abuso de autoridad", cuestionó la senadora radical.

También la diputada provincial Claudia Najul se sumó a las críticas: "División de poderes y federalismo son palabras ajenas al diccionario político del kirchnerismo, que solo entiende de aprietes y de oportunismo electoral".

"Gravísima reacción del Gobierno. La oposición republicana debe condenar enfáticamente este nuevo atropello institucional", consideró.

Duro comunicado de Alberto Fernández y gobernadores

"En un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje (1,4% del total de los fondos coparticipables) al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe", explicó el presidente Alberto Fernández en un comunicado.

"Sostiene también, de manera insólita, que transferirle estos montos millonarios a la CABA no afecta a las provincias argentinas. Esto es completamente falso: esos recursos saldrían del presupuesto nacional, que se ejecuta en políticas públicas, en todo el territorio de la Nación", cuestionó.

gobernadores alberto fernandez.jpg El presidente Alberto Fernández se reunió con gobernadores, en forma presencial y virtual, para analizar el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre los fondos coparticipables.

"En un fallo político, de cara al año electoral, la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA", criticó.

"Esta medida es, en las condiciones actuales, de imposible cumplimiento, toda vez que el Congreso Nacional aprobó por ley el presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para tal finalidad", aseguró el Presidente dando a entender que no acatará la resolución de la Corte.

Y fue entonces cuando adelantó que recusará a los ministros y que pedirá la revocatoria in extremis de la medida.

En el comunicado se agrega que los gobernadores "de las Provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán, al verse afectadas las mismas en forma directa por la arbitraria decisión adoptada por la CSJN, instruirán a las autoridades competentes de sus jurisdicciones para que los estados provinciales soliciten ser tenidos por parte en el expediente acompañando la recusación de los ministros firmantes de dicha media cautelar y para que soliciten la revocación “in extremis” de la misma".