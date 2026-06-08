Quiénes son los 25 empresarios más influyentes de América Latina en 2026, según un informe internacional

El documento destaca que los empresarios incluidos en la selección representan algunos de los principales motores económicos de América Latina y desempeñan un papel central en la atracción de inversiones, la generación de empleo, la innovación tecnológica y la expansión internacional de las compañías de la región.

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Los 25 líderes empresariales más influyentes de América Latina en 2026

Carlos Slim (México): Principal referencia empresarial latinoamericana de las últimas décadas. Constructor del imperio América Móvil, mantiene posiciones estratégicas en telecomunicaciones, infraestructuras, energía, construcción y servicios financieros. Su influencia alcanza a prácticamente toda Iberoamérica.

Principal referencia empresarial latinoamericana de las últimas décadas. Constructor del imperio América Móvil, mantiene posiciones estratégicas en telecomunicaciones, infraestructuras, energía, construcción y servicios financieros. Su influencia alcanza a prácticamente toda Iberoamérica. Jorge Paulo Lemann (Brasil): Cofundador de 3G Capital y protagonista de algunas de las mayores operaciones corporativas globales. Es considerado uno de los empresarios latinoamericanos con mayor impacto internacional en gestión y creación de valor.

Cofundador de 3G Capital y protagonista de algunas de las mayores operaciones corporativas globales. Es considerado uno de los empresarios latinoamericanos con mayor impacto internacional en gestión y creación de valor. Germán Larrea (México): Presidente de Grupo México y figura clave en minería, transporte ferroviario e infraestructuras. Su capacidad para gestionar activos estratégicos lo sitúa entre los empresarios más relevantes del continente.

Presidente de Grupo México y figura clave en minería, transporte ferroviario e infraestructuras. Su capacidad para gestionar activos estratégicos lo sitúa entre los empresarios más relevantes del continente. Marcos Galperin (Argentina): Fundador de Mercado Libre, la mayor compañía tecnológica de América Latina. Ha liderado la transformación digital del comercio electrónico y los sistemas de pago regionales.

Fundador de Mercado Libre, la mayor compañía tecnológica de América Latina. Ha liderado la transformación digital del comercio electrónico y los sistemas de pago regionales. David Vélez (Colombia/Brasil): Fundador de Nubank, la mayor entidad financiera digital latinoamericana. Representa la nueva generación de líderes tecnológicos capaces de desafiar a los modelos bancarios tradicionales.

Fundador de Nubank, la mayor entidad financiera digital latinoamericana. Representa la nueva generación de líderes tecnológicos capaces de desafiar a los modelos bancarios tradicionales. Paolo Rocca (Argentina): Presidente del Grupo Techint y referente global en industria, acero, energía e ingeniería. Su influencia empresarial trasciende ampliamente América Latina.

Presidente del Grupo Techint y referente global en industria, acero, energía e ingeniería. Su influencia empresarial trasciende ampliamente América Latina. André Esteves (Brasil): Principal figura de BTG Pactual y uno de los banqueros de inversión más influyentes de América Latina. Referencia obligada en financiación corporativa y mercados de capitales.

Principal figura de BTG Pactual y uno de los banqueros de inversión más influyentes de América Latina. Referencia obligada en financiación corporativa y mercados de capitales. Eduardo Elsztain (Argentina): Presidente de IRSA y uno de los mayores desarrolladores inmobiliarios y financieros de la región. Combina visión patrimonial, financiera y estratégica.

Presidente de IRSA y uno de los mayores desarrolladores inmobiliarios y financieros de la región. Combina visión patrimonial, financiera y estratégica. José Luis Manzano (Argentina): Exministro argentino y uno de los empresarios más versátiles de América Latina. Ha construido una plataforma empresarial con presencia en energía, telecomunicaciones, distribución eléctrica, infraestructuras y medios de comunicación.

Exministro argentino y uno de los empresarios más versátiles de América Latina. Ha construido una plataforma empresarial con presencia en energía, telecomunicaciones, distribución eléctrica, infraestructuras y medios de comunicación. Carlos Rodríguez-Pastor (Perú): Presidente de Intercorp y principal referente empresarial peruano. Su actividad abarca banca, educación, salud, retail y servicios.

Presidente de Intercorp y principal referente empresarial peruano. Su actividad abarca banca, educación, salud, retail y servicios. Stanley Motta (Panamá): Uno de los mayores empresarios centroamericanos. Su liderazgo en aviación, banca y comercio ha contribuido decisivamente a la integración económica regional.

Uno de los mayores empresarios centroamericanos. Su liderazgo en aviación, banca y comercio ha contribuido decisivamente a la integración económica regional. Ricardo Salinas Pliego (México): Fundador de Grupo Salinas y propietario de TV Azteca. Combina influencia mediática, financiera y tecnológica con una destacada presencia pública.

Fundador de Grupo Salinas y propietario de TV Azteca. Combina influencia mediática, financiera y tecnológica con una destacada presencia pública. Rubens Ometto (Brasil): Presidente de Cosan y figura central en energía, logística y biocombustibles. Referente de la transición energética brasileña.

Presidente de Cosan y figura central en energía, logística y biocombustibles. Referente de la transición energética brasileña. Roberto Irineu Marinho (Brasil): Principal accionista de Grupo Globo, el mayor grupo de comunicación de América Latina y uno de los actores mediáticos más influyentes del hemisferio.

Principal accionista de Grupo Globo, el mayor grupo de comunicación de América Latina y uno de los actores mediáticos más influyentes del hemisferio. Emilio Azcárraga Jean (México): Líder histórico de Televisa y protagonista de la construcción del mayor grupo audiovisual en español del continente.

Líder histórico de Televisa y protagonista de la construcción del mayor grupo audiovisual en español del continente. Gustavo Cisneros (Venezuela): Presidente del Grupo Cisneros y uno de los empresarios latinoamericanos más internacionalizados. Su actividad abarca medios, telecomunicaciones, inmobiliario y entretenimiento.

Presidente del Grupo Cisneros y uno de los empresarios latinoamericanos más internacionalizados. Su actividad abarca medios, telecomunicaciones, inmobiliario y entretenimiento. Miguel Galuccio (Argentina): Fundador de Vista Energy y uno de los principales referentes energéticos de América Latina. Figura clave en el desarrollo de Vaca Muerta.

Fundador de Vista Energy y uno de los principales referentes energéticos de América Latina. Figura clave en el desarrollo de Vaca Muerta. Marcel Herrmann Telles (Brasil): Socio histórico de 3G Capital y uno de los responsables de la expansión internacional de AB InBev. Referente mundial en crecimiento corporativo.

Socio histórico de 3G Capital y uno de los responsables de la expansión internacional de AB InBev. Referente mundial en crecimiento corporativo. Eduardo Saverin (Brasil): Cofundador de Facebook y destacado inversor tecnológico global. Representa la conexión entre América Latina y los grandes ecosistemas internacionales de innovación.

Cofundador de Facebook y destacado inversor tecnológico global. Representa la conexión entre América Latina y los grandes ecosistemas internacionales de innovación. Daniel Vila (Argentina): Empresario argentino con fuerte presencia en medios de comunicación, energía e infraestructuras.

Empresario argentino con fuerte presencia en medios de comunicación, energía e infraestructuras. Juan Domingo Beckmann (México): Presidente de José Cuervo y responsable de convertir una marca tradicional mexicana en un referente mundial del sector de bebidas premium.

Presidente de José Cuervo y responsable de convertir una marca tradicional mexicana en un referente mundial del sector de bebidas premium. Manuel Arango (México): Figura histórica del empresariado mexicano. Reconocido por su papel en el desarrollo de Walmart México y por su influencia económica y social.

Figura histórica del empresariado mexicano. Reconocido por su papel en el desarrollo de Walmart México y por su influencia económica y social. Luis Carlos Sarmiento Angulo (Colombia): Principal referente financiero colombiano. Su grupo empresarial ha desempeñado un papel decisivo en banca, infraestructuras y servicios.

Principal referente financiero colombiano. Su grupo empresarial ha desempeñado un papel decisivo en banca, infraestructuras y servicios. Marcelo Claure (Bolivia): Empresario tecnológico e inversor internacional. Tras liderar Sprint y SoftBank para América Latina, se ha convertido en uno de los principales promotores de la innovación regional.

Empresario tecnológico e inversor internacional. Tras liderar Sprint y SoftBank para América Latina, se ha convertido en uno de los principales promotores de la innovación regional. Moisés Naím Nahas y nueva generación empresarial regional: Representa a una generación de líderes económicos con creciente influencia en energía, finanzas y servicios, especialmente vinculados a los procesos de internacionalización empresarial latinoamericana.

El peso argentino en el ranking regional

Argentina aparece representada por seis empresarios dentro de la clasificación. Además de Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, el listado incluye a Paolo Rocca, Eduardo Elsztain, José Luis Manzano, Miguel Galuccio y Daniel Vila.

El informe presenta una fotografía del mapa empresarial latinoamericano en un momento de cambios económicos y tecnológicos acelerados, donde la capacidad de impulsar transformaciones y construir plataformas con alcance regional aparece como uno de los principales atributos para ejercer influencia en la economía de la región.