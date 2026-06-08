Elecciones en Perú: pasó al frente el candidato de centroizquierda pero por muy pocos votos

elecciones peru El resultado de las elecciones en Perú es esperado con mucha expectativa en la región.

Hay que esperar todas las actas

Cuando la ONPE llegue al 100% de actas procesadas y contabilizadas en la segunda vuelta, no se realiza una proclamación inmediata.

El resultado numérico final es remitido al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), organismo que debe esperar a que se resuelvan todas las impugnaciones, actas observadas o apelaciones pendientes en los Jurados Electorales Especiales (JEE).

Una vez que toda controversia legal quede resuelta y los votos estén firmes, el pleno del JNE refrenda los resultados oficiales, suscribe el acta de proclamación de los ganadores y entrega las credenciales al nuevo presidente y vicepresidentes de la República.

Los resultados finales de las elecciones presidenciales se conocerán el 15 del julio próximo, poco antes de la transferencia del mando en el país, prevista para el 28 de ese mismo mes, según lo confirmó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La vocera del JNE, Grecia Rentería, explicó a periodistas que la proclamación de las cifras al 100% se retrasará por la introducción del nuevo proceso obligatorio de recuentos de votos en los casos de mesas impugnadas o con observaciones.

“La proclamación (del vencedor) para la segunda vuelta es a mediados de julio, debido a que hay todo un proceso nuevo, que es el recuento de votos”, remarcó Rentería, vocera del JNE antes de precisar que durante estas elecciones las actas con observaciones se han incrementado en más de 50% con relación a comicios anteriores.